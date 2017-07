Nem gondolták, hogy ennyire meg fognak halni

A nyíltvízi úszás programja a 25 kilométeres távval zárult a világbajnokságon, pénteken. Balatonfüreden érmet vártak a magyar indulóktól, Olasz Anna világbajnoki második volt két éve, de végül sem a férfiaknál, sem a nőknél nem sikerült dobogóra állni. Olasz Anna ötödik, Gyurta Gergely hatodik és Sömenek Onon Kata 12. helyezése azért így is jónak számít. Már maga a táv teljesítése óriási eredmény, nem egyszerű több mint öt órát a vízben tölteni.

A férfiaknál két magyar indult, sokáig az élbolyban haladtak, de Rasovszky Kristóf egy rúgás után feladta a versenyt, belerúgtak. Gyurta az utolsó kilométerig a legjobbakkal volt, de a hajrában leszakadt, egyedül úszva lett hatodik. Több mint egy percet kapott a világbajnok Reymond Axeltől.

14 Galéria: Ötödik, hatodik és tizenkettedik, plusz egy kiesés Fotó: Huszti István

„Azt terveztem, hogy az első nyolcban leszek, hatodik lettem, az eddigi nyíltvízi versenyeimen ez a legjobb eredmény, elégedett lehetek magammal. De mindenki, aki leússza, óriási gratulációt érdemel, mert roppant nehéz versenyszám. Életemben nem volt még ilyen nehéz 25 kilométerem. Mind verekedésileg, – én nem is értettem, hogy 25 kilométeren hogy lehet ekkora verekedés –, mind az iram tekintetében. Amit csinált a francia srác, azt roppant ügyesen csinálta. Szörnyű nehéz volt, de sikerült nekem is megcsinálnom, és ez erőt kell, hogy adjon a medencés versenyekre, hiszen jó formában vagyok" - mondta a verseny után.

„Érdekes, hogy eddig inkább fejben volt inkább nehéz, de most fizikailag volt az, teljesen meghaltam a végére. Tudtam, hogy mindenki világbajnok akar lenni, de az utolsó 250 méteren már csak a szurkolók vittek be. Láttam a magyar zászlókat, érzékeltem a hangulatot. Nem tudom, hogy ha nem Magyarországon vagyok, akkor mit érzek. Így itt megköszönöm a közönségnek, hogy lelkesen szurkoltak, és segítettek ehhez a hatodik helyhez."

Gyurta teljesen elkészült az erejével, a 25 fokos víz és a bőven 30 fok fölötti levegő sem a versenyzőknek segített.

„A szél fura volt, bent elég nagy hullámok voltak, ami miatt más technikát kellett igénybe vennem. Más feszített víztükörben úszni, mint ebben. Itt nem is olyan, mint a tengeren, hanem apró pici hullámok vannak, amibe beleakad az ember keze. Becsuktam a szememet, és a családomra gondoltam, miattuk is csináltam. Már 25 éves segítenek, hogy eddig eljussak. Én nagyon büszke vagyok magamra."

14 Galéria: Ötödik, hatodik és tizenkettedik, plusz egy kiesés Fotó: Huszti István

Gyurta a medencés számokban is versenyez majd, négy nap múlva 800 gyorson indul, majd újabb négy nap múlva a 400 vegyes selejtezője következik neki. Inkább utóbbi számra fog koncentrálni. Nagyon nem ment bele, hogy ott mire lehet képes.

Egy sportoló akkor elégedett, hogy ha egyéni csúcsot úszik.

Ha ezt sikerül nekem, az már döntőt érhet."

Olasz Anna a 10 kilométeres számban a nyolcadik lett, annak az eredmények örülni tudott, a hosszabb távján előrébb lépet a füredi vb-n, de nem igazán volt boldog tőle.

„Éremért jöttem, tehát nem lehetek száz százalékig elégedett, de az biztos, hogy kiúsztam magam. Sajnos túl sok hibám volt úszás közben, ami egy ilyen öt és fél órás verseny közben megbosszulja magát. Sokat tanultam belőle, de ez az első 25 kilométerem, amivel igazán nem vagyok elégedett" – értékelt a versenyző.

Az úszónő azt mondta, nem tudta betartani azt a taktikát, amit előre eltervezett. Túl sokat ment az élen, mert megijedt, hogy a két francia összedolgozva szét akarja szakítani a mezőnyt. „Mivel az egyikük kétszeres világbajnok (Aurelia Muller) nem bízhattam abban, hogy nem fogják kibírni, de azt sem gondolhattam, hogy ennyire meg fogok halni."

Olasz Anna hajrában kikapva lett ötödik, nagyon mentek, az utolsó ezer méteren, körülbelül húsz másodpercet faragtak az élen álló hármas előnyén. A negyedik helyért az olasz Grimaldival ment, aki okosan elég is vágott a végén. „Tudtam, hogy ez lesz, de inkább lettem volna én is abban az élbolyban, ami fejre áll a végén. Amikor már láttam, hogy nem vagyok benne az első háromban, megcsappant a motivációm, de már csak a közönség miatt is próbáltam mindent beleadni, és megverni az olasz lányt. A végén nem is könnyítette meg a dolgomat, azt hittem, nem is a cél felé megyünk, hanem megyünk még egy körre."

14 Galéria: Ötödik, hatodik és tizenkettedik, plusz egy kiesés Fotó: Fehér János

A nyíltvízi úszás a test-test elleni küzdelemről szól, és időnként ezt a versenybírók büntetik is. Olasz is kapott egy sárga lapot. „Ugyanaz az ausztrál lány, aki a 10 kilométeren is fölbosszantott, egyszer csak lenyomott a víz alá, én meg visszanyomtam, de csak én kaptam sárgát. Ez benne van. Hat év hosszútávúszás után ideje volt megkapnom életem első sárgáját. "

Sömenek Onon Kata első felnőtt vb-jén versenyzett Balatonfüreden, élete második 25 kilométerén is nagyot úszott, a 12. helyen jött be. „Iszonyatosan jó hajrával előzött le a végén egy cseh lány, de én nagyon boldog vagyok, tök reális ez az eredmény. Jól be tudtam osztani az energiámat. Eddig csak a franciaországi válogatón úsztam 25-öt, de ez érzésre, erőbeosztásban és eredményben is sokkal jobb volt. Azt hittem, hogy hamarabb kifáradnak az izmaim, és sikerült jól is frissíteni."