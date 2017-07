Beperelte Hosszú Katinka cégét és Shane Tusupot a kirúgott edző

Az úszók áprilisban rendezett országos bajnokságán Hosszú Katinka edzője annyira összeveszett skót kollégájával, hogy a balhé miatt még a program is megcsúszott.

A szemtanúk szerint Debrecenben Shane Tusup azt követően veszítette el türelmét az ősszel még általa szerződtetett Darren Warddal szemben, hogy kiderült, a skót edző nem nevezte be a klub egyik váltóját a versenybe. Ez már csak a támogatások elosztására használt pontszámítási rendszer miatt is problémát jelentett a klubnak. Egy szemtanú szerint Tusup nem pusztán üvöltözött Warddal, de meg is lökte őt, mielőtt még a közelben tartózkodó úszók közbeléptek volna.

A távozó edző, aki az Iron Aquatics vezetője is volt, az incidenset követően nem nyilatkozott as ajtónak, csak egy közlemény formájában búcsúzott el Magyarországtól és az egyesülettől. Mint akkor elmondta, jogi lépéseket fontolgatnak, ezért az ügyvédje nem engedélyezte számára, hogy beszámoljon a részletekről.

Péntek este Darren Ward egy újabb közleményt küldött, amiből kiderül, hogy valóban megtették a jogi lépéseket az Iron Corporation és Shane Tusup ellen, mind a klubot, mind az edzőt beperelték. Mint a közlemény fogalmaz, megpróbálták baráti módon lezárni az ügyet, de a klub részéről semmilyen válasz nem érkezett az ügyvédje által küldött megkeresére.

"Emiatt nem volt más lehetőségem, mint perelnem, a személyi jogaim megsértéséért, ami nagy nyilvánosság előtt történt. A pert július 6-án meg is indítottam Shane Tusup és az Iron Corporation ellen" – fogalmaz a közlemény, amiből az is kiderül, nem csak a dulakodás miatt keresi Ward a bíróságon igazát.

Fotó: Iron Aquatics / Facebook Darren Ward

"Az április 22-én történt események ismeretében – véleményem szerint – az Iron Corporation Kft. jogellenesen szűntette meg a szerződésemet, ezért megtettem a szükséges jogi lépéseket, hogy ezt kimondja a bíróság is, és kártérítést kapjak."

Az edző emellett azt is leírta a közleményben, hogy annak idején Shane és Hosszú meghívására költözött Magyarországra a feleségével együtt, és hosszú távú terveik voltak hazánkban. Ráadásul meglátása szerint jól és közmegelégedésre végezte munkáját, így különösen fájó és érthetetlen volt számára, ami történt.