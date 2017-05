Kivágták Hosszú Katinka klubjának vezetőedzőjét, akivel Tusup az ob-n ordibált

Az úszók Debrecenben rendezett országos bajnokságán történt csúnya botrány nem maradt következmények nélkül. Ma kiadott közleményében Darren Ward, az Iron Aquatics szeptemberben szerződtetett vezetője és vezetőedzője bejelentette, hogy távozik az egyesülettől.

Fotó: Iron Aquatics

Az edző közleménye magyar fordításban, illetve angolul:

Nagy szomorúsággal tölt el, hogy ettől a héttől fogva nem tartanak igényt munkámra az Aquatics-csapat igazgatójaként, illetve az Iron Aquatics vezetőedzőjeként.

Viszonzásul el kell mondanom, hogy nagyon büszke vagyok arra, amit a rám bízott csapattal ebben a nagyon rövid időszakban sikerült elérnünk. Kitapostunk egy ösvényt a jövő generációk úszóinak, aminek előnyeit remélem még sokáig élvezhetik a jövőben.

Mondanom sem kell, hogy szakmai ellentéteim voltak a klub egyes kulcsfontosságú szereplőivel, mindazonáltal úgy vélem, hogy profi módon viselkedtem, és mindig a klub érdekeit tartottam szem előtt.

Természetesen szeretném az összes úszónak, és az Aquatics-csapat valamennyi tagjának a lehető legtöbb sikert kívánni a jövőben.

Darren Ward

A közlemény angolul:

It is with deep sadness, that as of this week, my services as Director of Aquatics, and Head Coach of Iron Aquatics are no longer required at the club.

On reflection I am very proud of what I achieved alongside my aquatics team in such a short space of time. We built a strong pathway for future generations of swimmers, the benefit of which I hope will last for many years to come.

It goes without saying that I had professional disagreements with specific key members of the club, however I believe I acted in a professional manor and always had the club's best interests at heart.

I would like to wish all my swimmers and aquatics team the best of success in the future.

Darren Ward