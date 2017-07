Cseh László tíz kiló felesleget dobott le a vb-re

A 200 méteres pillangóúszásban a dél-afrikai Chad Le Clos Cseh Lászlót megelőzve lett aranyérmes a budapesti vizes világbajnokságon. A két úszó sokszor döntőzött már egymás ellen., és hogy milyen nagyra is tartják egymást, az abból is látszott, hogy a futam után a dél-afrikai Cseh kezét emelte magasba, mint nagy bajnokét.

A sajtótájékoztatón Le Clos elmondta, hogy nagyon jól esett neki, hogy a magyar úszó jött oda hozzá először gratulálni.

Le Clos szerint is nagyszerű a Duna Aréna, és a közönség is tetszett neki, még ha 99 százalék ellene is szurkolt. A két úszó között régóta tart a rivalizálás, de először nem versenykörülmények között, hanem egy dél-afrikai edzőtáborban találkoztak még 2010-ben. Le Clos nagyra értékelte azt, ahogy az akkor már nagy bajnoknak számító Cseh egy fiatal úszót kezelt.

Cseh arról is beszélt, hogy nem is volt olyan egyértelmű, hogy itt lesz a budapesti világbajnokságon. „Nagyon boldog vagyok, hogy itt versenyzek Magyarország, nagyszerű ilyen szurkolás és közönség előtt úszni. Az olimpia után egy nagy szünetet tartottam, újra kellett töltenem magam. Mikor belekezdtem, nem úsztam olyan jól, de bárkivel, akivel találkoztam az uszodában, az edzőim, a barátaim, a rokonaim azt mondták, hogy meg tudom csinálni. Hinni kezdtem benne. A legjobb akartam lenni, elsőként megérinteni a falat, de boldog vagyok a második hellyel, főleg úgy, hogy az egyik legnagyszerűbb úszótól, Chadtől kaptam ki" – mondta Cseh.

Cseh nehezen lendült bele a szezonba, sok kilót felszedett karácsonykor és szilveszterkor, amikor januárban edzésbe állt, azt kellett először ledolgoznia, hogy jöjjenek az elvárt eredmények. A versenyszezonra több mint 10 kilót ledobott nagyon keményen edzésekkel, ahogy könnyebb lett, úgy javultak az eredmények is. „Az edzések azonban nem voltak olyan jók, mint Rio vagy Kazany előtt. Mindenki hitt bennem, amikor rosszabb eredmények jöttek, akkor is biztattak, hogy folytasd tovább, meg tudod csinálni" – mondta Cseh.

A 31 éves Cseh még nem tudja, hány versenyen indul, egyelőre csak erre a vb-re koncentrál. „A vb előtt sokan mondták, még Tokióban is ott leszel, de én azt mondtam, nem, először itt akarok nagyon jól úszni, és aztán az érzéseim után döntők majd. Azok egyelőre elég jók, valószínűleg maradok a vízben még."