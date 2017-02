A lengyelek elárulták a Budapest 2024-et

A párizsi városháza közlése szerint valamivel több, mint 50 nagyváros támogatja, hogy 2024-ben a francia fővárosban rendezzék az olimpiát, írta meg a Le Figaro.

A párizsi olimpiai rendezést támogató felhívás a montreali polgármester, Denis Coderre nevéhez fűződik. Coderre szerint "Párizsban megvannak a feltételek, és megvan a szándék, hogy új életet leheljen az olimpiai értékekbe. A párizsi olimpia mindenki olimpiája lenne, emellett hasznos volna és vidám".

A felhívás emellett hangsúlyozza, hogy Párizs a 2016-os futball-Eb alatt is megmutatta, hogy képes úgy gondoskodni a biztonságról, hogy közben a rendezvény az ünneplésről és a közösségről szól.

A kezdeményezést az utóbbi évtizedekben olimpiát rendező városok közül Barcelona, Athén és Sydney is támogatja.

Az ötvennél is több várost tartalmazó listán többségben európai és afrikai nagyvárosok szerepelnek, de Párizsnak akadnak szurkolói Ázsiából és Dél-Amerikából is. A már említett városokon túl például Abidjan, Bejrút, Bamako, Brüsszel, Fokváros, Kiotó, Koppenhága, Lisszabon, Lima, Madrid, Quito, Rabat, Riga, Rotterdam, Tunisz és Varsó is őket támogatja.



Míg a korábbi francia gyarmatok, vagy éppen Brüsszel nevét olvasva a legkevésbé sem vagyunk meglepve, Varsó felér egy tőrdöféssel. "Polak, Węgier — dwa bratanki" – mi? Hát ilyen egy jó barát?!