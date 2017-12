30 éve az év sportolója volt, és már 21 éve halott

1987-ben nem szokványos eredménnyel ért véget az újságírók hagyományos decemberi szavazása. Különböző kategóriákban szavaznak ilyenkor, hogy kinek a teljesítménye volt a legértékesebb egész évben, ezáltal, ki emelkedett mindenki más fölé.

A nőknél harminc pontos fölénnyel a tékvandós Engrich Mariann nyert, akinek akkor fogalom volt a neve, most viszont már csak egy emlékverseny őrzi. De legalább így is tisztelegnek kivételes versenyzői nagysága előtt.

Technikás, erős, kemény versenyző, és rendkívül gyors - így lehetett jellemezni.

Egy tradicionálisan olimpiaközpontú országban akkor ez a döntés minimum nagy visszhangot váltott ki. Annál is inkább, mert nem olimpiai sportágból ő volt az első győztes, és azóta sem tudta elérni ezt a bravúrt senki.

Böngészve az akkori szavazatokat, rá szavazott a Népsport, a Képes Sport, és az MTI jó néhány munkatársa, és a vidéki lapok tudósítói is.

Győzelmében közrejátszott, hogy abban az évben az 52 kilóban versenyző Engrich volt a magyar sport egyetlen felnőtt világbajnoka.

A vívó Jánosi Zsuzsa vagy Stefanek Gertrúd csapatban lett vb-aranyérmes Svájcban egy felejthetetlen döntőben. A két asztaliteniszező, Bátorfi Csilla vagy Urbán Edit vb-bronzérmes csapat tagjai voltak. Bátorfi egy évvel korábban az élen végzett egyéni Eb-aranyával, akkor nem tudta megvédeni az elsőségét, be kellett érje a második hellyel.

Ne törődj a téttel, csak arra figyelj, hogy a technikádat tökéletesen hajtsd végre, nagyon ügyelj a kombinációs támadások védésére"

- a korabeli tudósítás szerint így nyugtatgatta a döntő előtt Patakfalvy Miklós edző Engrichet, aki maga is indult ezen a pireuszi versenyen.

A döntőről azt írták: mindenre nagyon figyelt a magyar a malaysiai Csien Máj Linnel szemben, és magabiztosan hajtotta végre támadásait. Amikor véget ért a küzdelem, a bírók 4-1 arányban Engrichet látták jobbnak és kihirdették a győzelmét. Világbajnok lett!

A 22 éves sportoló a sportágában is történelmet írt ezzel a sikerrel, és ő lett a 22. győztese is a női sportolói kategóriának.

A férfiaknál egyébként Darnyi Tamás nyert abban az évben, mert a strasbourgi Európa-bajnokságon a rá jellemző fölénnyel nyerte a 200 és a 400 vegyest.

Engrich győzelménél is váratlanabb volt azonban a halálhíre.

Az 1996. november 8-i újságok számoltak be arról néhány mondatban, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Pár nappal később a Nemzeti Sport nekrológjában kiemelte, hogy Rutger Hauer filmsztárral együtt forgatott filmet, ő volt a kaszkadőr, nem sokkal a halála előtt pedig ugyan jó sorsolást kapott, de mivel az első meccsét váratlanul elveszítette, helyezetlen lett a helsinki Európa-bajnokságon október végén. A döntőbe várták egyébként, de valami nem stimmelt.

"Percekig mozdulni se bírtam, sokkolt, amikor meghallgattam a telefonom rögzítőjén édesanyja üzenetét. Külföldről érkeztem haza, alig tértem magamhoz.

Az utolsó verseny nem sikerült jól, de nem hittem el, hogy vele ez előfordulhat, mert a civil életéről is boldogan mesélt. Elképzelhetetlen volt ez a veszteség. Hogy a nyolcadik emeletről kiesik" – ezeket a szavakat Patakfalvy Miklós mondta most, aki azóta már a tekvandó szövetség elnöke.

Több mint tíz évet dolgoztak együtt, így emlékezett vissza a kezdetekre.

"Zöld öves volt, amikor 1983 őszén vagy 84 elején a válogatottba került hozzám. Az első pillanttól lehetett látni, hogy istenáldotta tehetség. Átigazolt a Zuglói SE-be, többet tudtunk vele foglalkozni, még jobban fejlődött. 1984-ben először indult Magyarország a vb-n, és ő rögtön bronzérmes lett, ráadásul a küzdelemben, ami a mi sportágunmknak a sava-borsa. Értünk el eredményeket, töréstechnikában volt aranyunk, jómagam formagyakorlatban lettem bronzérmes. De az volt a legnagyobb szám, amikor valaki küzdelemben érmes lesz. Ő pedig nagyon jól és keményen küzdött."

Onnantól kezdve megállíthatatlan volt. Akkor a tékvandónak az ITF ágában is küzdött, aztán jött a WTF, ami most az olimpián is szerepel. Kick-boxban is versenyzett, 1984-ben Budapesten éppen második lett. Magyarországon nem volt ellenfele.

Engrich a sport mellett képezte is magát, a zsámbéki Tanítóképző Főiskolára járt, és már aktív versenyzőként elkezdett gyerekekkel foglalkozni. A mai edzők közül is jó néhányan nála kezdték a sportot, ilyen például Takács Gábor vagy Márton Zsolt, emlékeztett Patakfalvy.

"A mai napig nem egyértelmű, mi történt vele. Az biztos, kizuhant a nyolcadik emeletről, és nem tisztázott körülmények közt. Rendőrségi nyomozás is volt, végül az idegenkezűséget kizárták. Nagy, pótolhatatlan veszteség érte akkor a sportágunkat."

Engrich a Linda filmsorozatban Görbe Nóra dublőre is volt, fel is tűnt az akkor kultikus hatású sorozatban.