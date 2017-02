Putyin 12 éve eltett egy gyűrűt, amit azóta is várnak vissza

A vasárnap éjjel Super Bowlt játszó New England Patriots tulajdonosának még mindig lóg egy bajnoki gyűrűvel Vlagyimir Putyin, legalábbis az amerikaiak szerint. Az oroszok egészen máshogy emlékeznek a történtekre, de a lényeg, hogy a bajnoki címért járó NFL-es ereklye azóta sem került vissza Robert Krafthoz, pedig nagyon hiányolja.

A 2000-es évek legsikeresebb NFL-es csapatának tulajdonosa 2005-ben üzleti úton járt Oroszországban, ahova magával vitte a gyűrűt is, amit a csapat előző szezonban megnyert Super Bowljáért kapott. A döntőben a Philadelphia Eaglest verték, és szerezték meg négy éven belül a harmadik bajnoki címüket. Ilyenkor a csapatvezetők, az edzők és a játékosok is kapnak bajnoki gyűrűt, amit teleraknak gyémántokkal, szerepel rajta a győztes csapat logója, az eredmény. A gyűrűnek nemcsak pénzben mérhető, hanem komoly eszmei értéke is van, tulajdonképpen bajnoki aranyéremnek felel meg.

Kraft egy barátjával, Sandy Weillel együtt ment a találkozóra, és Weill javasolta, hogy mutassa meg Putyinnak. Innentől kezdve két verzió van a történtekről.

A bajnoki gyűrű

Két hete, miután a Patriots bejutott a Super Bowlba a Pittsburgh Steelers legyőzésével, akkor az NFL egy kisfilmsorozat miatt megkérte Kraftot, hogy meséljen a négy bajnoki gyűrűjéről:

„Akinek van ilyen gyűrűje, tudja, hogy mekkora kincs. A fiókomban tartom őket a mandzsettagombjaimmal, de egy hiányzik. Oroszország elnökénél van. Üzleti úton voltam Sandy Weill barátommal, megmutattam neki a gyűrűt, és ő javasolta, hogy mutassam meg Vlagyimir Putyinnak is. Így megmutattam neki, felpróbálta, nagyon tetszett neki, és nem is vette le ezután."

A Patriots-tulajdonos négy éve egy New York-i rendezvényen bőbeszédűbb volt, akkor azt is elmesélte, hogy az orosz elnök megjegyezte, ölni lehetne egy ilyen gyűrűvel. Aztán felpróbálta, és három embere kíséretében elsétált. Amikor Kraft hazaérkezett Amerikába, a Bush-adminisztráció állítólag megkérte, mondja azt a történtekről a sajtónak, hogy megajándékozta az orosz elnököt az orosz-amerikai kapcsolatok ápolása miatt.

Kraft (a kép bal oldalán) és Putyin a gyűrűvel

Na de az oroszok egészen máshogy emlékeznek a történtekre, szerintük Kraft ajándékba adta a gyűrűt Putyinnak. „Furcsa, amit Kraft úr mond, ugyanis 20 centiméterre álltam tőlük, és hallottam, láttam, hogy ajándékba adja az elnök úrnak" - nyilatkozta Dmitrij Peszkov szóvivő.

Azt is elmondta, hogy az ereklye a Kreml könyvtárában van kiállítva a többi hivatalos látogatások alkalmával kapott ajándékkal együtt. Korábban az oroszok felajánlották, ha Kraftnak annyira hiányzik a gyűrű, akkor Putyin küld neki egy másikat, amit saját pénzen vásárol meg.

A super bowlos bajnoki gyűrű értéke tizenkét évvel ezelőtt 25 ezer dollár környékén volt, azóta biztosan nőtt. Az ilyen ereklyéket kisebb vagyonokért lehet elsózni, több visszavonult amerikaifutballista meg is tette, amikor pénzre volt szükségük. Lawrence Taylor 1991-es bajnoki gyűrűje például 230 ezer dollárért kelt el egy tavalyi aukción.

A New England Patriots-Atlanta Falcons Super Bowl hétfő hajnalban 0.30-kor kezdődik, a 120 yard élőben közvetíti majd az Indexen.