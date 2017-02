Az NFL legrosszabb csapata adta a Super Bowl legfontosabb sztárjait

A legutóbbi szezonban csak egy meccset nyert a Cleveland Browns, a legutóbbi öt és tíz idényt nézve is a második legrosszabbak a ligában. Mégis, a vasárnapi Super Bowlban számos olyan főszereplő lesz, aki valamilyen szálon kötődik ahhoz a csapathoz, ami még sosem jutott el az NFL-döntőig.

A Browns a Washington Redskinsszel együtt öt-öt korábbi játékost ad a Super Bowlba, ezzel ők az idei rekorderek. A Browns szempontjából igazán fájó lehet viszont, sikeres vezetőket is adtak a két idei döntős csapatnak, miközben ők 2002 óta nem jártak a rájátszásban, és 2007 óta nem volt olyan szezonjuk, amiben több meccset nyertek volna, mint amennyit elvesztettek.

Az öt játékos, aki megfordult a Brownsban, a futójátékos Dion Lewis, a védő Jabaal Sheard és Barkevious Mingo (Patriots), illetve a center Alex Mack és az elkapó Taylor Gabriel (Falcons).

Az öt eset persze nem egyenlő. Dion Lewis sérülés miatt lett kegyvesztett Clevelandben, ráadásul eközben történt egy rezsimváltás is a csapatnál, az új vezetőség pedig az igen kis termetű Lewisnál erősebb felépítésű futójátékosokban gondolkodott. Lewis azóta kihagyhatatlan lett a Patriotsnál, amely még sosem vesztett vele meccset.

A két védő, Sheard és Mingo azután került el a Brownstól, hogy nem váltak be. Mindkettőt elég magasan draftolták, de nem tudták kihozni belőlük a maximumot. Egyiküket sem mondanánk szupersztárnak, sőt, Mingo idén elég lagymatag a Pats védelmében, szóval velük nem vesztettek óriásit, bár Sheardnek volt pár kulcsfontosságú megmozdulása az elmúlt két évben.

A Falcons brownsos szerzeményei viszont nagyon beváltak. A center Alex Mack megunta a sikertelenséget Clevelandben, a Falcons támadófala pedig vele állt össze igazán, fontos szerepe volt abban, hogy a tavalyi átlagos támadósor idénre a liga legerősebbje lett. Az elkapó Taylor Gabriel idén 6 TD-t szerzett Atlantában, két év alatt összesen egy volt neki Clevelandben.

Sőt, igazából ahhoz is közük van, hogy a liga egyik legjobb elkapója, Julio Jones a Falconsé lett: a 2011-es drafton a Falcons két első, két második és egy negyedik körös választási jogot adott a Brownsnak az elkapóért. Az öt pickkel kiválasztott játékosból három már nincs is a ligában, de a másik kettő is elhagyta Clevelandet.

A játékosoknál is fájóbb viszont négy kiváló vezető elengedése. Bill Belichicket akkor rúgták ki a Brownstól, amikor a csapatot Baltimore-ba költöztette 1995-ben a tulajdonos Art Modell. Az 1991-95 között a Browns vezetőedzőjeként dolgozó Belichick segítője volt a mostani Falcons igazgatópáros Scott Pioli és Thomas Dimitroff is – utóbbi pályakarbantartóként dolgozott hivatalosan, de a Browns megfigyelőrészlegén dolgozó apjának köszönhetően munkaidőn kívül a játékosmegfigyelésbe is besegített, itt tanulta meg a szakma alapjait.

A Falcons gyilkos támadójátékát megalkotó Kyle Shanahan is megfordult Clevelandben, egy évig volt ott támadókoordinátor, majd ingyen elengedték, miután jelezte, nem szeretne a csapatnál maradni. Az NFL egyik legnagyobb koponyájának tartott Shanahan jövőre már szinte biztosan vezetőedző lesz, a 49ershez igazol majd, csak addig nem tudják hivatalosan bejelenteni, amíg a Falcons be nem fejezi az idényét.

Hát, a Browns csak ennyivel járult hozzá az idei döntőhöz.