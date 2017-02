Visszavonult az NFL-es, aki a pályán tolta a videójátékozást

Két nappal korábbi csapata, az Atlanta Falcons Super Bowl-szereplése előtt a 36 éves Michael Vick bejelentette, hogy visszavonul az amerikaifutballtól. Bár az elmúlt években már nem volt meghatározó szerepe a ligában, örökre a NFL egyik leglátványosabb jeleneit összehozó irányítója marad.

A 2000-es évek első felében két elképesztően gyors és látványos irányító hozott izgalmakat az amerikaifutballba: Vince Young az egyetemi bajnokságban őrjítette meg a védőket, Michael Vick viszont már az NFL-ben tette ugyanezt.

Persze Vick már a Virginia Tech egyetemen is őrült dolgokat művelt, de az egyetemi bajnokságban rengeteg gyors QB meg tud élni, Vick viszont ugyanezt az NFL-ben is meg tudta csinálni éveken keresztül, erre pedig nem sokan képesek, pláne nem úgy, ahogy Vick csinálta. Nem csak irányítóhoz, de minden poszthoz mérten rettentő gyors volt, még bal kézzel is passzolt, ami duplán gondot okozott a jobbkezes QB-hoz szokott védelmeknek.

Visszavonulása kapcsán az NFL összeszedte az irányító öt legelképesztőbb megmozdulását. Nem volt könnyű dolguk, Vick ugyanis tényleg élőben maddenezett a pályán, hihetetlen dolgokat tudott megcsinálni a védők között, és ahogy a videóból látszik, azért a bivalyerős bombái is elég emlékezetesek voltak. Mégis, a futójátéka tette naggyá, ezzel lett közönségkedvenc Atlantában és a világon is, nem véletlenül került a Madden videójáték borítójára sem.

A futásai mellett viszont még egy dolog örökre az emberek emlékezetébe vésődött Vick kapcsán: 2007-08-ban 21 hónapot töltött állatkínzásért börtönben, miután kiderült, hogy öt éven át illegális kutyaviadalok szervezésében vett részt, illetve brutális módon kínozta és pusztította el az azokon résztvevő állatokat.

Két teljes szezont kihagyott az NFL-ben, korábbi csapata, az Atlanta nem fogadta vissza. Philadelphiában kapott új esélyt, 2010-ben sikerült visszaküzdenie magát kezdőjátékossá, majd 2013-ban visszaszorult cserének. A szezon végén el is hagyta az Eaglest, a következő évben a Jestnél, majd a Steelersnél próbálkozott, 2016-ra már nem kapott szerződést.

Michael Vick 6109 futott yarddal zárta NFL-pályafutását, ez több mint 1000 yarddal több, mint a második legtöbbet futó irányítóé, Randall Cunninghamé. A jelenlegi legjobb aktív QB Cam Newton, 3566 yarddal.

Vick 2006-ban egyedüli irányítóként 1000 futott yard fölött zárta a szezont, és öt idényben övé volt a komplett NFL-ben a legjobb futásonkénti yardátlag.