A filmekben van ilyen, mint az idei Super Bowlon

Néhány amerikaifutball-témájú filmből ismerős lehet a sztori, hogy az első félidőben agyonvert csapat a másodikra úgy jön ki, mintha kicserélték volna, aztán kisebb csodát csinálnak, és nyernek. A Friday Night Lights című mozifilm végén például, vagy az abból készült sorozat első szezonjának fináléjában. Az 51. Super Bowlon csupa olyan dolog történt, ami soha nem volt még az NFL-nagydöntők történetében: először jött vissza egy csapat 25 pontos hátrányból, és először volt hosszabbítás a döntőben.

Kezdjük ott, hogy az első negyedben leginkább a védelmek domináltak, a Falcons fiatal védelme pedig gyorsan jelezte Tom Bradynek két sackkel, hogy nem lesz könnyű estéje. Ettől függetlenül az elején a Patriots támadójátéka nézett ki élesebbnek, a Falcons egyetlen nagy futást tudott felmutatni.

Aztán a második negyedben egy Patriots-labdavesztés indította be a dominót. LeGarrette Blount kezéből verték ki a labdát, majd a Falcons Julio jones elkapásaival és DeVonta Freeman futásaival száguldott előre, utóbbi touchdownjával fejezték be a támadást, 7-0 volt a Falconsnak.

A következő Falcons támadásnál megint Julio Jones volt a kulcsember: előbb egy szenzációs vonalmenti lábujjhegyes elkapást csinált, majd utána két védőt is lefoglalt, miközben Austin Hooper megcsinálta a Falcons második touchdownját, amivel már 14-0 volt. Ilyen hátrányból nemhogy a rájátszásban, Super Bowlban is nehéz visszajönni, nem is sikerült még senkinek.

A Patriotsnak a folytatásban is nagyon nyögvenyelősen ment, és csak annak köszönhették, hogy a célterület felé araszoltak, hogy a Falcons védelme sorra csinálta a szabálytalanságokat. Aztán még nagyobb gödörbe került a Patriots, ugyanis Tom Brady passzára lecsapott a Falcons-védő Robert Alford. 82 yardot rohant a labdával, és háromtouchdownosra növelte az atlantaiak előnyét, 21-0 volt az állás.

A félidőből hátralévő idő arra volt elég a Patriotsnak, hogy egy mezőnygólt csináljon, így 21-3 volt az állás egy félidő után, ráadásul a másodikban a Falcons támadhatott először. Touchdownt nem csináltak, de a Patriotsnak sem akart összeállni a támadójátéka, több elejtett labdájuk is volt, és a védelemben is voltak problémák, mert a Falcons elkapói időnként teljesen hülyét csináltak a védőkből.

Aztán amikor a harmadik negyed közepén Tevin Coleman megcsinálta a negyedik Falcons-touchdownt, és 28-3-ra húzott el, már nagyon úgy nézett ki, hogy sok fordulat már nem lesz a meccsben. Annak ellenére sem, hogy a negyedbe még belefért egy Patriots touchdown is, ezzel 28-9-re zárkóztak, az extra pont viszont kimaradt, a kapufáról vágódott le a rúgás.

Aztán minden megfordult

A Patriots azért küzdött becsülettel, de amikor a célterület közelébe kerültek, akkor Tom Bradyt megint a földbe döngölték a Falcons-védői, ráadásul kétszer is (mindkét sacket Grady Jarrett követte el, aki összesen hármat hozott össze, amivel Super Bowl-csúcsot állított be). Így maradt megint a mezőnygól a Patriotsnak, ami necces volt, de bement, viszont ezzel csak 28-12-re jöttek fel Bradyék. A Falcons is látványosan megtorpant támadásban, konzervatívra váltott, és szabálytalanságokkal is szívatták magukat, igazából többször megnyerhették volna a meccset.

Aztán nyolc perccel a vége előtt a Patriots védelme megszerezte a labdát a célterület közelében, és touchdownnal fejezte be a támadást, majd jött egy sikeres kétpontos kísérlet, amivel már 28-20 volt az állás, egyből szoros lett a mérkőzés.

És innen jött az, ami miatt minden idők egyik legnagyobb döntőjeként emlegetik majd a 2017-es Super Bowlt.

Két és fél perccel a vége előtt Tom Brady passza felpattant az egyik Falcons-védőn, interception is lehetett volna, aztán elsőre úgy tűnt, hogy a földre hullott a labda. Ám a lassításon már látszott, hogy Julian Edelman óriási bravúrral megfogta, és ez volt a meccs fordulópontja.

A Patriots olyan extázisban menetelt tovább a pályán, hogy nem lehet őket megállítani, és egy újabb touchdownnal fejezték be a támadást, amit James White futott meg, majd jött a mindent eldöntő kétpontos kísérlet.

Ha beviszik, akkor egyenlítenek, ha nem sikerül, akkor a Falcons valószínűleg kibekkeli a hátralévő időt. Danny Amdendola megcsinálta, és a Patriots úgy egyenlített, hogy 25 pontos hátrányban is volt, 28-28 volt az állás, sosem faragott le még egyetlen csapat sem ekkora hátrányt a Super Bowlban.

A Falcons a hátralévő egy percben már nem tudott mezőnygól-távolságba sem kerülni, úgyhogy jöhetett a döntők történetének első hosszabbítása, amin a New England támadhatott először.

Egyszerű volt a képlet: hirtelen halál volt, vagyis ha touchdownt szereznek, akkor ők a bajnokok. Úgy mentek át a Falconson, mint kés a vajon, majd megint jött James White, és benyújtotta a labdát, ezzel megszerezte a bajnoki címet a New England Patriotsnak.

A történelmi fordítással Tom Brady ötödik bajnoki címét szerezte, csak Bart Starrnak volt ennyi irányítóként a liga történetében. A Super Bowl legértékesebb játékosának is őt választották, negyedjére pályafutása során.

A Falcons vereségét egy lapon emlegetik majd azzal, ahogy az NBA-s Golden State Warriors elvesztette a nagydöntőt a Cleveland Cavaliersszel szemben 3-1-es vezetésről tavaly. A Patriots érdemeit senki nem vitatja, de ritkán látni egy ilyen döntőben ekkora összeomlást, mint, amit az Atlanta produkált, amelynek 1998 után másodjára sem sikerült bajnoki címet nyernie.

Eredmény, 51. Super Bowl:

New England Patriots-Atlanta Falcons 34-28