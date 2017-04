Megvan az NFL-sztár Adrian Peterson új csapata

Eldőlt, hogy a Minnesota Vikingstől elküldött Adrian Peterson hol folytatja a pályafutását: a futójátékos a New Orleans Saintsben kötött ki.

Petersont egy plusz egy évre szerződtette le a New Orleans-i csapat, amely 7 millió dollár körüli szerződést kötött vele, mielőtt még elkezdődött az idei NFL-draft.

A harminckét éves futójátékostól azután vált meg a Minnesota Vikings egy évtized után, hogy a múlt idényben rengeteget kellett kihagynia sérülés miatt, és amúgy is ki kellett volna neki fizetniük egy rakás pénzt.

Peterson neve felmerült a New England Patriotsnál és a Seattle Seahawksnál is, járt is a csapatoknál látogatóban, de szerződést nem kapott. A Saintsnél kevesebbet fog keresni, mint az első számú futó, Mark Ingram, aki a múlt idényben pályafutása legjobbját produkálta 1043 futott és 319 elkapott yarddal.

Pererson arról nyilatkozott az aláírás után, hogy a veterán Drew Brees irányítóval eleve nagyon masszív támadójátéka van a New Orleans-i csapatnak, és úgy érzi, az adottságaival csak még erősebbé teszi majd az egységet.

A 2010-ben Super Bowl-győztes New Orleans Saints ráadásul a 2017-es alapszakasz első hetében pont a Minnesota Vikingshoz látogat majd, vagyis Peterson rögtön volt csapata ellen kezd majd.