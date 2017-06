A volt NFL-es Meskó Zoltán eljön a magyar amerikaifoci-döntőre

A New England Patriots korábbi puntere, a magyar származású Meskó Zoltán lesz a júliusi Hungarian Bowl, vagyis a magyar amerikaifoci-döntő díszvendége, közölte a szövetség.

Meskóval a meccs előtt találkozhatnak majd a szurkolók, és ő fogja elvégezni az MTK-stadionban rendezendő esemény kezdőrúgását is. A punter 2010-tól egészen 2013-ig volt a New England Patriots játékosa, és a csapattal a Super Bowlig is eljutott, de ott kikaptak.

Később megfordult a Pittsburgh Steelersnél és a Cincinnati Bengalsál is, mielőtt kikopott a ligából.

Meskó a kép jobb oldalán

Az elődöntőket egyébként két hét múlva rendezik, Miskolc Steelers-Budapest Wolves és Eger Heroes-Budapest Cowbells lesz a program.