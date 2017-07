O.J. Simpsont kiengedik a börtönből

A nevadai szabadlábra helyezési kérelmeket elbíráló testület úgy döntött csütörtökön, hogy O.J. Simspon, egykori amerikaifutballista és filmsztár idén ősszel elhagyhatja a börtönt. Harminchárom éves büntetését töltötte, amit 2008-ban szabtak ki rá egy fegyveres rablás miatt.

Feltételes szabadlábra helyezésről van szó, rendszeresen jelentkeznie kell a tartótisztjénél, de például elhagyhatja Nevada államot, ahol börtönbüntetésre ítélték. Jó magaviselete miatt döntöttek így meghallgatás után, leghamarabb október elsején szabadulhat.

O.J arról beszélt, hogy ő sosem volt bűnöző, mindig próbálta azt tenni, ami jó. Az indoklás szerint eleget töltött le a rá kiszabott büntetésből.

A hetvenéves Simpson azért ítélték el, mert 2007 szeptemberében több társával együtt felfegyverkezve betört egy Las Vegas-i szállodába, hogy amerikaifutballista karrierjének és családjának több ereklyéjét visszaszerezzék két ereklyegyűjtőtől. A meghallgatáson elhangzott, hogy O.J.-nél nem volt fegyver, csak a társainál.

A 2008-as tárgyaláson az ellene felhozott mind a tizenkét vádpontban bűnösnek találták, és harminchárom évnyi börtönbüntetést szabtak ki rá, ami elég szigorú ítélet volt, de sokak szerint nem véletlenül azok után, hogy a kilencvenes években felmentették volt felesége, Nicole Brownnak és barátjának, Ronald Goldmannak a meggyilkolásának vádja alól.

Az évszázad pereként is emlegetett eseménysorozatnak emlékezetes pontja volt a híres autós üldözés, amit fél Amerika végigizgult a tévében. Simpson és ügyvédjei hiába ígérték meg, hogy feladja magát a rendőrségen, végül meg akart lógni, és autós üldözésbe torkollt a dolog.

Még az NBA-döntő közvetítését is megszakították emiatt időnként, végül csak hosszas huzavona után adta fel magát, miután öngyilkossággal is fenyegetőzött.

Simpsont végül felmentették, de 1996-ban újra bíróság elé került az ügy, mert az áldozatok családjai polgári peres eljárást indítottak. Simpsont 1997-ben 33,5 millió dolláros kártérítésre ítélték.

Szupersztár volt a pályán, aztán azon kívül is

Simpson azért is volt legendás amerikaifutballista, mert ő volt az első, aki egy szezonban elérte a 2000 futott yardos álomhatárt. Azóta rajta kívül csak hat embernek sikerült elérnie ezt.

A futójátékos 1973-ban a Buffalo Billsben már az ötödik szezonját taposta, és a nagy rekordra egy New York Jets elleni alapszakaszt záró meccsig kellett várni: pontosan 200 yarddal zárta a mérkőzést, ezzel a szezon végén 2003 yard állt a neve mellett. Az idényben ráadásul nem is ez volt a legjobbja, mert egy héttel korábban a San Francisco 49ers ellen 219-cel zárt, de ennél is jobb volt, amit az idény első meccsén produkált: a New England Patriots ellen 250 yarddal nyitott. Soha senki nem csinált előtte három 200 yardos meccset egyetlen idényben.

Simpson egyébként már egyetemi játékosként is sztár volt, a USC egyetem futójátékosaként elnyerte a legjobb játékosnak járó Heisman trófeát, bajnoki címet is nyert a csapattal.

Az amerikaifutballista karrierje után szakkommentátorként dolgozott tovább, de feltűnt egy rakás reklámfilmben és mozifilmekben szerepelt, a legismertebb alakításai a Csupasz pisztoly trilógiában voltak, leginkább ennek köszönhette, hogy Amerikán kívül is megismerték.

Simsponnak anyagi gondjai nem lesznek a szabadulása után, mert az NFL komoly összeget fizet majd neki járulékokként, amiket nem kapott meg, amíg börtönben volt.