Letaglózó adat az NFL-esek rettegett betegségéről

Egy friss tanulmány szerint 111 egykori NFL-játékosból és 110 agyában mutatták ki a CTE-t, vagyis krónikus traumatikus enkefalopátiát. Az összes amerikaifutballista önként ajánlotta fel az agyát vizsgálatokra még a halála előtt.

Dr. Ann McKee neuropatológus kutatásának eredményeiről a Journal of the American Medical Association nevű lapban számolt be. Összesen 202 egykori játékost agyát vizsgálta meg, 111-en játszattak közülük az NFL-ben, és 110-nél mutatható ki egyértelműen a CTE.

De egy szinttel lejjebb is brutális a helyzet: 53 olyan egykori amerikaifutballista agyát tanulmányozta, aki egyetemi szintén játszott, itt 48 embert érintett a beteség. Tizennégyen középiskolásként űzték a sportot, ezen a szinten három volt játékosnál mutatták ki a degeneratív betegséget.

Dr. McKee szerint egyértelmű, hogy nagy baj van, ezért is kell lépni az ügyben.

Azok, akik játszanak, kiteszik magukat ennek a kockázatnak. Nagyon hamar meg kell találni a megoldást, nemcsak a jelenlegi játékosok, hanem a már visszavonult idősebb emberek érdekében, akiknek a fejét rendszeresen komoly ütések érték karrierjük során.

Az csöppet sem meglepő, hogy legtöbb esetben a falembereknél mutatták ki a CTE-t, ha a pozíciókat összevetjük: a 110 emberből 44 játszott ezen a poszton, ahol a legtöbb ütés éri a játékosok fejet a meccsek során. Futójátékosokból 20, defensive backeknél 17, linebackereknél 13, irányítóknál 7 esetben volt bebizonyítható, hogy a betegség okozta a leépülésüket.

Volt köztük olyan, aki 23 évesen halt meg, de olyan is, aki 89 éves koráig élt. Akadnak olyan érintettek, akik ismertek voltak, például a Super Bowl-győztes Ken Stabler, vagy a Rendőrakadémia filmekből is ismert, Bubba Smith, aki szintén bajnok volt. De sok esetben a család kérésére nem hozták nyilvánosságra egykori NFL-esek nevét.

A CTE és a leépülés veszélye miatt egyre több játékos dönt úgy, hogy inkább nem vállalja a kockázatot, és befejezi a sportot, de nemrég a már visszavonult Warren Sapp vallott arról kegyetlenül őszintén, hogy problémái vannak. Ha nem állít be a telefonján rendszeresen emlékeztetőket, akkor elfelejt szinte mindent, és retteg attól, hogy a saját szeme láttára épül le.

McKee és a vizsgálatban érintett kollégái szerint a leépülés megállítható lenne, ezért is kell alaposan utánajárni annak, hogy mennyi ütést visel el az emberi szervezet, mielőtt beindul a visszafordíthatatlan folyamat. Tisztában vannak azzal, hogy a tanulmányok nem adja meg az összes CTE-vel kapcsolatos kérdést, de végre van egy gazdag adatbázis, ami jó alapot adhat a betegség megértéséhez.