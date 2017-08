Nem izgulta túl az újonc, összehozott egy félpályás TD-t

A Cleveland Browns kaotikus irányítóhelyzete óriási humorforrás volt az utóbbi években az NFL-ben, ebbe a katyvaszba érkezett meg tavasszal a második körben draftolt Notre Dame-irányító Deshone Kizer. Az éjjel be is dobtak a vízbe a New Orleans Saints elleni előszezonmeccsen.

Kizernek voltak egész klassz húzásai, például kiosztott egy 52 yardos passzt Richard Mullaneynek, és aztán a meccs vége előtt jött egy touchdownpassz is, ami közel félpályás volt. A Browns ráment a negyedik kísérletre, két yardra volt szükségük, hogy folytathassák a támadást egypontos hátrányban.

Ebből az lett, hogy Kizerhez már majdnem odaértek a saintses védők, de higgadtan kivárt, aztán eleresztett egy hosszú passzt Jordan Payton felé. Az elkapó közben simán megverte a védőjét, és lehalászta a labdát, hogy aztán a védővel a nyomában begyalogoljon az end zone-ba, és megcsinálja a 45 yardos touchdownt.

Kizernek a meccsen 18 passzkísérletéből 11 volt jó, összesen 184 yardot passzolt, 12-t futott, és egy touchdownpasszt, az előbbit jegyzett. Ahhoz, hogy a kezdőbe kerüljön, azért még kell dolgoznia, de a verseny továbbra is nyitott közte, Cody Kessler és Brock Osweiler között.

A meccset 20-14-re nyerte meg a Cleveland Browns.

További eredmények:

New England Patriots–Jacksonville Jaguars 23–31

Green Bay Packers–Philadelphia Eagles 24–9

Baltimore Ravens–Washington Redskins 23–3

Carolina Panthers–Houston Texans 27–17

Buffalo Bills–Minnesota Vikings 10–17

Miami Dolphins–Atlanta Falcons 23–20

Chicago Bears–Denver Broncos 17–24