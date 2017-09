A bírók sem tudták, mi jön a váratlan mozdulat után, be is égtek

Minden idők egyik legfurcsább mezőnygólját, majd legfurcsább bírói ítéletét hozták össze az egyetemi amerikaifutball-bajnokság negyedosztályában, ahol a Texas Lutheran egy teljesen szabálytalan kísérlet végén szerzett pontokat.

A mezőnygól-kísérlet az első félidő legvégén jött, egészen közelről, 18 yardról, vagyis Tyler Hopkinsnak papíron nem szabadott volna, hogy gondot okozzon a dolog. Nem is rajta múlt, hogy nem ment be a rúgás elsőre, egy védő áttört a falon, és blokkolta a rúgást. Csakhogy Hopkins gondolt egyet, és az előtte pattogó, már blokkolt labdát másodszor is meglőtte, ezúttal pontosan.

A bírók láthatóan elég tanácstalanok voltak, hogy mit is tegyenek, majd némi eszmecsere után természetesen a tökéletesen rossz döntést hozták meg, és megadták a mezőnygólt. A szabályok szerint ugyanis az első rúgás után, a védő érintésével szabaddá vált a labda, ezt pedig tilos rúgni a pályán.

Szerencsére a végén nem a bíró bénázás döntött, hiszen a Texas Lutheran 37-0-ra verte a Belhavent.