Úgy pörgött, cikázott, mintha egy videojátékban lenne

Egy 88 yardos puntvisszahordás döntötte el a kedd hajnali New York Giants-Detroit Lions-meccset az NFL-ben: az újonc Jamal Agnew szívatta széta New York-iakat, és biztosította be a győzelmet.

Az utolsó negyed elején járt a meccs, amikor 17-10-es Lions-vezetésnél a Giantsnek puntolnia kellett: a rúgás rendben volt, ráadásul egy pillanatra úgy tűnt, hogy a visszahordani készülő Jamal Agnew nem tudja elkapni a labdát, mert elég mélyre hajtol, de még a földet érés előtt sikerült megfognia, és ezzel talán meg is zavart néhány giantsest.

Ezután elindult, de elég komoly volt a szembe forgalom, úgyhogy előbb csinált egy testcselt, majd egy kipördült egy szerelési kísérletből, mintha egy Madden-videojátékban lenne. A nehezén ezzel túl is volt, már csak a puntert kellett megvernie, akit könnyedén kibillentett, aztán megnyílt előtte a terület, és innen már simán megcsinálta a touchdownt, összesen 88 yardot nyargalt a labdával.

A Lions ezzel beállította a végeredményt, 24-10-re verték meg a Giantset, ahol a visszatérő Odell Beckham Jr-nak nem igazán ment a játék, de szenvedett Eli Manning irányító is.

Az dző Ben McAdoo bele is szállt veterán irányítójában, aki a hajrában kulcshelyzetben hibázott, és kifutott az időből negyedik kísérletnél. McAdoo szerint ilyen helyzetben egy Manninghez hasonló veteránnak illett volna figyelnie, hogy ne pörögjön le az óra, ezért sem kért időt.