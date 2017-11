Másodszor vállalták be az őrületet, megint bejött

Bár kicsit már megtorpant a Jacksonville Jaguars, még mindig őket mondanánk a 2017-es NFL-szezon meglepetéscsapatának, hiszen a a felturbózott védelemnek köszönhetően, Blake Bortles irányító limitált képességei mellett is 6-3-mal állnak. Ehhez viszont most hosszabbításban kellett nyerniük, amihez egy trükkjátékot is be kellett vetniük a Los Angeles Chargers ellen.

Ráadásul a szezonban már másodszor vállalt be futójátékot punt felállásból a Jaguars – először a Baltimore Ravens elleni londoni meccsen, akkor jobbra futottak belőle, 58 yard lett a vége. A Chargers ellen ugyan két yarddal kevesebbet szereztek az ezúttal középre hívott trükkös futással, de csak azért, mert elfogyott a pálya, touchdown lett ugyanis a játék vége. Ahogy Londonban, úgy most is Corey Grant futott a labdával, nem árt majd odafigyelni a Jaguars rúgásaira ezentúl.

Befutott az év egyik legszebb elkapása is, amit a Washington Redskins-játékos Maurice Harris csinált meg a Minnesota Vikings elleni meccsen, a már sérült giantses Odell Beckham Jr. egykezes elkapásait idézte meg szédületes mozdulatával. Az elkapást elsőre sikertelennek ítélték a bírók, mert élőben úgy tűnt, hogy már az elkapás előtt kicsúszott Harris, de a visszanézés után kiderült, hogy még a pályán belül behúzta a labdát.

A visszanézetés után került elő megint az NFL leghülyébb szabálya, a pilonnál esedékes fumble. A szenvedő áldozat ezúttal a Chicago Bears volt (korábban a New York Jets bukott így TD-t), Benny Cunningham futásánál. Cunningham kezében a labdával vetődött előre, hogy TD-t szerezzen, de a bírók szerint mielőtt a labda elérte volna a gólvonalat, már lent volt a lába a pályán kívül, így első és gólt ítéltek. Fox szerette volna, ha tochdownt kapnak, ezért nézette vissza az esetet, ami nem várt fordulatot vett: a Bears hatalmasat bukott, ugyanis a bírók megállapították, hogy a Cunningham abban a pillanatban ejtette el a labdát, amikor az a gólvonalat jelölő pilonhoz ért, így szabad labdáról van szó. Nemhogy a TD-t nem kapták meg, de még a labdát is elvesztették, a folytatásban ugyanis a Packers jöhetett.

Ami a többi meccset illeti,

a San Francisco 49ers megszerezte a szezon első győzelmét, a New York Giantset verték, ezzel 708 nap után először nyertek meccset, amin nem a Rams volt az ellenfél,

a Falcons-védő Adrian Clayborn hat sacket szerzett a Cowboys elleni meccsen. Ő az NFL történetében a negyedik játékos, aki egy meccsen hatszor vitte földre az irányítót. Ráadásul, ha a szezont a Falcons keretén fejezi be (cserélni már nem lehet), akkor 1 millió dollárt keresett magának ezen az estén, mert két bónuszt is sikerült elérnie a hat sackkel,

a Patriots-vezetőedző Bill Belichick megszerezte 270. győzelmét az NFL-ben, ezzel beérte az örökrangsor harmadik helyén Tom Landryt, már csak George Halas (324) és Don Shula (347) előzik.

NFL, 10. forduló

Chicago Bears-Green Bay Packers 16-23

Detorit Lions-Cleveland Browns 38-24

Indianapolis Colts-Pittsburgh Steelers 17-20

Jacksonville Jaguars-Los Angeles Chargers 20-17 - hosszabbítás után

Buffalo Bills-New Orleans Saints 10-47

Tampa Bay Buccaneers-New York Jets 15-10

Washington Redsking-Minnesota Vikings 30-38

Tennessee Titans-Cincinnati Bengals 24-20

Denver Broncos-New England Patriots 16-41

Los Angeles Rams-Houston Texans 33-7

Atlanta Falcons-Dallas Cowboys 27-7

San Francisco 49ers-New York Giants 31-21

csütörtökön játszották

Arizona Cardinals-Seattle Seahawks 16-22

hétfőn játsszák