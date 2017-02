Amerikai olimpiai bajnok bukott meg gyanús szerrel

Három hónapos eltiltást kapott Dawn Harper-Nelson a 2008-as olimpia 100 méteres gátfutó bajnoka. Az amerikai atléta szervezetében a doppingok elfedésére használt vizelethajtót találtak.

Természetesen van rá magyarázat, ezért kapott csak ilyen rövid büntetést.

Harper-Nelsont december 1-jén ellenőrizték, a mintájában hidroklorotiazidot mutattak ki. A szer nem teljesítménynövelő, de arra jó, hogy más doppingok nyomait eltüntessék vele, ezért szerepel a tiltólistán.

A Londonban olimpiai ezüstöt is szerző atléta azt állítja, hogy a tiltott anyagot véletlenül, magas vérnyomás kezelésére szedett gyógyszerrel vitte be a szervezetébe. Harper-Nelson állítása szerint nem is titkolta, hogy milyen gyógyszert szed, de abban hibázott, hogy nem jelezte a megfelelő helyen.

Az Amerikai Doppingellenes Ügynökség elfogadta az atléta védekezését, ezért adott csak három hónapos eltiltást. Harper-Nelson így szinte csak a fedettpályás szezonról marad le.