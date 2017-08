Rémálom volt a futás, ami soha nem akart véget érni

A férfi 800 méter is igazi taktikai verseny hozott a londoni atlétikai világbajnokságon. Meglepetésre két európai is befért az első háromba.

A világcsúcstartó David Rudisha visszalépésével a botswanai Nijel Amos tűnt favoritnak, de hiába van nagy formában, nem taktikázott jól, túl hamar ment az élre. A francia Pierre-Ambroise Bosse viszont a legjobbkor, 500 méter után a kettes pályára kilépve szerezte meg a vezető pozíciót, beszorítva a kenyai Kipyegon Bettet. Erős tempót diktált, nem is adta át a pozícióját, és el sem görcsölte a végét, igaz, még őt is meglepte, hogy nyert. A második helyre a nagyon hátulról induló, a kanyarban előretörő, így sokat futó Adam Kszczot futott be. A lengyel elképesztően nagyot hajrázott, pár lépés hiányzott neki a győzelemhez. A bronzot Bett kapta, de nem sokon múlott, hogy a szintén messziről indító Kyle Langford meg ne előzze.

Bosse győzelme még meglepőbb nyilatkozata után. „Szerencsejátékos vagyok, szeretek a kaszinóba járni, és ma is játszottam, feltettem mindent a pirosra, az utolsó eurómat. Nem volt semmi taktikám, higgyék el, csak az érzéseimre hagyatkoztam. Londonba nem túl jó formában érkeztem, így még jobb a dolog. Megleptem magamat, megleptem mindenkit. Eltökélt voltam a győzelemhez, a lelkemmel szereztem meg, nem a lábaimmal vagy az erőmmel."

A francia futó ezután sem fogyott ki a hasonlatokból. „Úgy éreztem magamat, mint ha egy rémálomban lennék és üldöznének. Egy soha véget nem érő rémálom volt. Nem is értettem, hogy miért nem ért utol engem senki. Még akkor sem hittem el, amikor átmentem a célvonalon. A többiek meggyilkolták magukat, az utolsó százon már hallottak voltak. Olyan voltam, mint egy boszorkány, aki megátkozta őket."

Bosse mindig is elég szókimondó volt, nemrég a britek olimpiai és világbajnok klasszisát, Mo Farah-t támadta. A franciát nem győzte meg Farah védekezése, aki a doppingügyekkel gyanúsított Alberto Salazarral dolgozik együtt, ráadásul betegésére szedett gyógyszerei között is vannak doppinglistásak. Korábban pedig 800-as ellenfelét, az előző vb bronzérmesét Amel Tukát támadta. A bosnyák futó szerinte nagyon gyanúsan ért el ugrásszerű javulást, és futott 1:42-es időt is.

Férfi 800 m:

1. Pierre-Ambroise Bosse (Franciaország) 1:44.67 perc

2. Adam Kszczot (Lengyelország) 1:44.95

3. Kipyegon Bett (Kenya) 1:45.21