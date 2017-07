Froome váratlanul és könnyen lett újra sárga trikós

A Tour de France 14. szakasza mezőnyhajrában dőlt el, de ezúttal egy rövid emelkedőn ment a küzdelem. MIchael Matthews (Sunweb) ügyesen kivárt, és a végén már hátra is dőlhetett, akkor volt a fölénye. Fabio Aru elveszítette a sárga trikót, újra Chris Froome viselheti.

A Blagnac és Rodez közötti 181,5 kilométeres etap előtt azoknak a neve merült fel esélyesként, akik a tavaszi klasszikusokon is többnyire favoritként indulnak. Matthews mellett, Philippe Gilbert-re (Quick-Step) és Greg Van Avermaet-re (BMC) lehetett számítani. Utóbbi két évvel ezelőtt pont itt, Rodez-ben nyert szakaszt.

A vasárnapi szakaszon csak kisebb hegyek voltak, de az utolsó 500 méteren egy kemény emelkedő hozta helyzetbe a rövid távon kirobbanóan erős menőket.

Szökéssel természetesen most is próbálkoztak, de a Sunweb és BMC nem hagyhatta, hogy hazaérjenek. A legtovább, Thomas De Gendt (Lotto) tartott ki, de a fokozatosan gyorsuló tempóval nem tudott mit kezdeni. A Sunweb azért is ment iramot, mert a zöld trikós Marcel Kittel (Quick-Step) leszakadt, a sprintre amúgy sem volt nagy esélye, de abban is gondolkozhattak, hogy ha a limitidőn kívül érkezik be, akkor kiesik a versenyből, így Matthews ugorhat előre a pontversenyben. Ez nem jött össze, de a szakaszgyőzelem is sokat ér.

Az emelkedőn Gilbert nyitotta a hajrát, jó erőben volt, de a legvégén nem tudott újítani, Van Avermaet tapadt rá, ki is kerülte, de Matthews szinte könnyedén ugrott előre, annyira nagy volt a sebességkülönbsége, hogy az utolsó száz méteren már tekernie sem kellett, nyugodtan ünnepelhetett. Van Avermaet jött be másodiknak, Gilbert pedig csak negyedik lett, mert Boasson Hagen (Dimension Data) is megelőzte.

Az összetett szempontjából is izgalmasan alakult a rövid hegymenet. Froome az élen érkezett, ahogy Dan Martin (Quick-Step) és Rigoberto Uran (Cannondale) is. A sárga trikós Fabio Aru (Astana) azonban messze lemaradt tőlük, már az emelkedő előtt a mezőny végén volt, és nem tudott feljebb kapaszkodni, 24 másodpercet kapott Froome-tól. Alberto Contador (Trek) és Nairo Quintana és (Movistar) Mikel Landa sem jött be a Froome csoportjával. A Sky talán nem is számított rá, hogy egy nem különösen nehéz szakaszon ilyen egyszerűen szerzi vissza a sárga trikót.

Az összetett azonban még így is elképzelhetetlenül izgalmas, az első négy helyezett között nincs fél perc különbség. Bardet és Uran egyszerre támadhatja a második Arut és a sárga trikóst.

Eredmények:

14. szakasz:

Michael Matthews (ausztrál, Sunweb) 4:21:56 Greg Van Avermaet (belga, BMC) Edvald Boasson Hagen (norvég, Dimension Data) 0:00:01 Philippe Gilbert (belga, Quick-Step Floors) Jay McCarthy (ausztrál, Bora-Hansgrohe) Sonny Colbrelli (olasz, Bahrain-Merida) Christopher Froome (brit, Sky) 0:00:05 Daniel Martin (ír, Quick-Step Floors) Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) Tiesj Benoot (belga, Lotto Soudal)

Összetett: