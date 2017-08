Contador megvillant élete utolsó versenyén

A Vuelta a Espana hatodik szakaszán szökevéngyőzelem született. A pár gyenge napot kifogó Alberto Contador egyre jobb formában van, megmozgatta a mezőnyt. Az összetettben Chris Froome simán megőrizte előnyét.

Alberto Contador karrrierjének utolsó versenye az idei Vuelta, ahol nyilván nagy eredménnyel búcsúzna. A bringás az idei Touron sem mutatott túl sokat, és spanyol kört sem kezdte túl biztatóan, a negyedik szakaszon, az andorrai emelkedőkön nagy hátrány kapott. Contador gyomorpanaszokra hivatkozott, de másnapra már formában volt, az ötödik szakaszon a versenyben vezető Chris Froom előtt tudta le a borzasztó nehéz emelkedőt, de a 3 perc 10 másodperces hátrányával még így is messze volt a dobogótól.

A csütörtöki etapon is nagyon élénk volt, a csúcskorszakára jellemző bátorsággal és versenyzett. A 204,4 kilométeres dombos etap utolsó 40 kilométerén ment nagyon. Csapata, a Trek egyre gyorsabb tempót diktált a főmezőny élén, majd Contador támadott is az utolsó emelkedő meredekén. A favoritok közül nem sokan tudták követni, Froome és Tejay Van Garderen tette rá a kereket.

A lejtőn is nagy tempót nyomtak Contadorék, de az összetett második helyén álló Van Garderen egy bukás miatt elszállt, és sorra gyűjtötték be a szökevénycsoport még elöl maradt tagjait. A céltól 15 kilométerre már egy egész nagy csapat volt együtt, az összetett győzelemre pályázók közül is a legtöbben felzárkóztak. Három bringás azonban meglógott, Enric Mas (Quick-Step), Pawel Poljanski (Bora) és Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) szerzett félperces előnyt.

Contador csoportja kicsit visszavett a tempóból, nem vállalta fel senki az üldözést, kicsit értelmetlennek is tűnt így a támadás, mert a kerékpárra visszaülő Van Garderen egyre jobban közeledett. Az amerikai bringás azonban nem tudott felzárkózni, mert újra elesett egy körforgalomban.

A három szökevény kibírta a hajráig, amit végül Marczynskinyerte meg Poljanski és Mas előtt.

Az összetettben Chris Froome vezet, Tejay Van Garderen elveszítette a második helyet, az már Esteban Chavesé, akinek 11 másodperc a hátránya. A harmadik helyen Nicholas Roche áll 13 másodperccel.