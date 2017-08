Froome telhetetlen, megint odavágott mindenkinek

Az összetettben vezető Chris Froome megrázta magát a Vuelta a Espana kilencedik szakaszának utolsó kilométeren, és szakaszgyőzelemmel növelte az előnyét összetettben.

Chris Froome néhány napja azt nyilatkozta, minden bónuszmásodpercre rá fog menni a spanyol körversenyen, és ezt a vasárnapi szakaszon is bebizonyította. Már szombaton is betámadta riválisait az utolsó emelkedőn, és ugyanezt megtette a kilencedik etapon is néhány másodpercért.

A főmezőny már együtt volt a záró Cumbra del Sol-on, amelynek a végén 20 százalékos meredekségű részek is voltak. Az egy kilométeres kapu után David De La Cruz (Quick-Step) indított akciót, de csak egy kerékpárhossznyira lépett meg a többiektől.

Közvetlenül mögötte Froome haladt, aki azonnal gyorsított, ahogy De La Cruz elmerevedett. Az élmezőnyből senki sem bírt azonnal reagálni a tempóváltásra. Később Esteban Chaves (Orica-Scott) és Michael Woods (Cannondale-Drapac) felküzdötte magát a piros trikósra, de ahogy még meredekebbé vált az emelkedő, leszakadtak róla. Froome a szokásos nagy frekvenciájú pörgetésével tartotta a tempót, négy másodperccel előzte meg Chavest, ehhez szerzett még négyet az első hellyel. A győzelemért tíz, a második helyért hat, a harmadikért négy másodperc jár. Froome a többi favoritnak még több másodpercet osztott ki, Alberto Contador 22-t, Nicholas Roche és Vincenzo Nibali 24-et, Fabio Aru 27-et kapott az etapon.

Az összetettben Froome mögött Chaves áll a legjobban, 38 másodperc a hátránya, a harmadik Roche már percen kívül van az első hét után.

Eredmények:

9. szakasz, Orihuela-Cumbre del Sol, 174 kilométer:

1. Chris Froome (brit, Sky) 4:07:13 óra

2. Esteban Chaves (kolumbiai, Orica-Scott) 4 mp hátrány

3. Michael Woods (kanadai, Cannondale-Drapac) 5 mp hátrány



Az összetett élcsoportja:

1. Froome 36:33:16 óra

2. Chaves 36 mp hátrány

3. Nicolas Roche (ír, BMC Racing) 1:05 p h.