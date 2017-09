Contador hatalmas győzelemmel búcsúzik a kerékpártól

Alberto Contador hatalmas győzelemmel zárta le karrierjét, a Vuelta a Espana utolsó előtti szakaszán, a kerékpársport egyik legrettegettebb hegyén az Anglirun ért be elsőként. Az összetettet Chris Froome nyerte meg, ő csinálta meg először a modern korszakban a Tour de France-Vuelta-duplát.

A vasárnapi, már csak formalitásnak számító Vuelta-szakasz után a profi karrierjétől búcsúzó kétszeres Tour de France-győztes Contador az egész spanyol körön nagyon aktív volt. Az első néhány napon nem volt igazán éles, hamar nagy hátrányba került összetettben.

A spanyol bringás aztán egyre jobb állapotba került, rengeteg szakaszon támadott, egyre előrébb került összetettben is, de győznie nem sikerült. Várható volt, hogy az utolsó komoly szakaszon, a kegyetlenül meredek, átlagban 10%-os emelkedőn támadni fog.

Contador előtt már többen megindultak, de nagyjából tíz kilométerre a csúcstól ő is megindult a 23 százalékos részeket is magában rejtő emelkedőn. A Trek bringása könnyed mozgással húzott el a többiektől egy darabig a movistaros Solerrel, majd egyedül tekert, a piros trikós Chris Froome nem is ugrott utána, mert nem veszélyeztette első helyét.

Az emelkedő elején Contador gyorsan növelte előnyét, több mint egy percre lépett el a többi favorittol, egy darabig úgy tűnt, hogy sikerül az összetett dobogóra is felkapaszkodnia, de Wilco Kelderman és Ilnur Zakarin észnél volt, fokozta a tempót, amikor túl messzire került a spanyol.

Contador a végére elkészült az erejével, de 17 másodperc előnye így is maradt Poels és Froome előtt. Froome-nak a szakasz előtt csak Vincenzo Nibalitól volt félni valója, de hiába próbált korábban akciózni csapatával az olasz, a kemény emelkedőt nem bírta ki, még messzebb került egymástól a két bringás.

Nibali az összetett második helyét végül megszerezte, a harmadikra pedig Zakarin lépett előre. Contador húsz másodperccel csúszott le a dobogóról.