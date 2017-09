Froome brutális versenyen lett halhatatlan

Sűrű hétvégéje volt a kerékpársportnak, Peter Sagan megszerezte karrierjének századik győzelmét, Alberto Contador vasárnap tekert utoljára versenyben, a Vuelta a Espana 21. szakaszán búcsúzott, Chris Froome pedig a spanyol körverseny megnyerésével került be a legnagyobb bringások közé.

Amióta ősszel rendezik a Vuelta a Espanát, nem volt még olyan kerékpárversenyző Chris Froome előtt, aki ugyanabban az évben megnyerte volna a spanyol körversenyt és előtte a Tour de France-ot is. Sokan nem is képesek regenerálódni annyira a két háromhetes közötti egy hónapban, hogy megint csúcsformában tudjanak tekerni. A rengeteg heggyel telepakolt Vuelta önmagában is elég brutális.

Froome már többször nekifutott a Vueltának, hat indulásából háromszor is közel volt a győzelemhez, de ezeknél mindig második lett. Idén azonban még az eddigieknél is koncentráltabban versenyzett, már az elején megmondta, hogy minden másodpercért és bónuszmásodpercért hajtani fog, mert sok váratlan vereséget látott és élt már meg a Vueltán.

A Sky kerékpárosa egy-két kisebb megingástól eltekintve erősebb volt riválisainál az emelkedőkön, és az időfutamban is előnyt tudott szerezni, végül is magabiztosan győzött. Froome ráadásul nemcsak az összetett első helyért járó piros trikót szerezte meg, hanem a pontversenyt is megnyerte a négy szakaszon, többek között a madridi befutón is győző Matteo Trentin előtt.

A Vueltát sokáig alábecsülték, spanyol háziversenynek tekintették, ahol még azok a bringások indultak, akik elszúrták a szezonjukat. Az utóbbi években azonban már mindig bivalyerős a mezőny, az idei ellenfelek közül elég csak Contadort említeni, vagy a már mindhárom Grand Tour-t megnyerő Vincenzo Nibalit.

„Csak álmodhattam arról, hogy abban történelmet írhatok, hogy én lehetek a Vuelta első brit győztese, az első kerékpáros, aki megnyeri a Tourt és aztán a Vueltát is. Ez hitelesíti a helyemet a sport történelmében. Elég különleges" – mondta Froome.

A brit karrierje során már öt háromhetesen győzött, a Vuelta előtt négy Touron, ezzel a legnagyobb kerékpárosok közé lépett. Csak tízen vannak, akik legalább öt Grand Tour-t nyertek, a már előbb említett két bringás mellett, olyanok mint Eddy Merckx vagy Miguel Indurain.

„Jó oka van annak, hogy senki nem nyerte még meg egy hónappal a Tour után a Vueltát is. Ez egy óriási kihívás, óriási vállalkozás. A Tour a legnagyobb dicsőség egy profi kerékpárosnak, a legnagyobb esemény a naptárban, de a Vuelta nekem más típusú bringaversenyt képvisel. Sokkal fizikálisabb kihívás, mint a Tour, a hegyi befutók számát, az agressziót és a kondíciókat tekintve is. A három hét alatt voltak olyan napok, amikor 40 fok felet volt a hőmérséklet, aztán olyanok is, amikor 10 fok alatt volt, esett és extrém erősen fújt a szél. Ez egy nagyon brutális verseny" – nyilatkozta Froome,