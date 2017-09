A pokoli szélre berágtak a bringások, törölték a versenyt

A Tour of Denmark második szakaszán lecsapott a vihar a versenyzőkre. A bringások tiltakoztak a körülmények miatt, be sem fejezték a szakaszt, amit végül a szervzők is töröltek.

A kerékpárosok elég sok időjárási körülményt, 40 fokos hőséget és fagypont körüli hőmérsékletet is elviselnek, de feleslegesen ők sem szeretik veszélyeztetni magukat. A védelmükre 2016-ban már szabály is született, amit többször már alkalmaztak is. Aszerint a verseny résztvevői kérhetnek egyeztetést a zsűrivel, ha extrém időjárásra lehet számítani.

Ez a Tour of Denmark második szakasza előtt is megtörtént, a várható heves vihar miatt le is rövidítették a Svendborg és Odense közötti 183 kilométeres etapot, majd neutralizálták is. A kerékpárosok azonban így sem mentek végig, 70 kilométerre a céltól, törölték a szakasz.

Heureusement que la pluie ne touche pas le moral de nos coureurs! ☔️

Retour à l'hôtel pour @La_Boud et tout le #TeamDirectEnergie! #PNDKR17 pic.twitter.com/KBoAHGiV4P — Team Direct Energie (@TeamDEN_fr) 2017. szeptember 13.

„Nagyon őrült volt a időjárás, vad széllel és heves ezőséssel. A rajttól kezdve pusztító volt a versenyben. Az eső hol elállt, hol rákezdett, és az úton is rengeteg pocsolyával küzdöttünk. Időnként olyan erős volt a szélt, hogy a kerékpár nehéz volt irányban tartani és az úton maradni." – mondta Fabio Calabria, a Novo Nordisk kerekese.

Seems like a logical decision to cancel stage 2 🇩🇰 #PNDKR17 pic.twitter.com/Qiz4k6g7hl — Wanty-Groupe Gobert (@TeamWantyGobert) 2017. szeptember 13.

A versenyekről készült videók meg is erősítik a Calabria által elmondottakat. Egy dán bringás, Morten Bennekou szerint viszont nem volt annyira vészes a helyzet, az északi versenyzők folytatták volna a szakaszt, a francia csapatok erősködtek, hogy álljanak meg.