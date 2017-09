A szlovák kerékpárzseni történelmet írt, háromszor egymás után világbajnok

Peter Sagan sporttörténelmet írt, a szlovák lett az első olyan kerékpáros, aki egymás után háromszor tudott világbajnok lenni a mezőnyversenyben. A norvégiai Bergenben is ő sprintelt legjobban.

Sagan 2015-ben Richmondban, tavaly Katarban lett világbajnok, idén ő maga sem hitte, hogy túl sok esélye van, egy kisebb betegségen esett át, azt mondta nincs élete formájában, de azt is megjegyezete, nincs rajta nyomás. A pályából nem készült fel, előre nem tervezett semmit, az utolsó két körre hagyta, hogy kitaláljon valamit és megragadja a pillanatot.

Egész jól sikerült neki most is. A 267,5 kilométeren a szlovák bringás megint nagyon ügyesen taktikázott, csak a legvégén keveredett előre. Bár az utolsó kilométereken is voltak még akciók, a francia Alaphillipe és az olasz Moscon szökése ígéretesnek is tűnt, de a hajrában már együtt volt a mezőny.

Alexander Kristoff hosszú hajrát indított, szerzett egy kis előnyt, de Sagan is még időben gyorsított, kicsit elgörcsölve is az idén rengeteg második helyet szerző norvég elég került. Az ausztrál Michael Matthews is nagyon sprintelt, de csak harmadik helyre jött be.