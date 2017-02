Ha olyan lesz, mint ahogy kinéz, nem új remény a McLaren-Honda MCL32

Pénteken a Ferrari mutatta meg elsőként az új autóját, pár órával később a McLarenen volt a sor, ami délben, wokingi - London melletti - központjában, a Technology Centerben leplezte le az MCL32-est.

Valóban sok narancs került bele, de hogy ilyen elosztásban volt-e a legjobb ötlet, abban azért kételkednénk. Valószínűleg nem sokan tudják erre a dizájnra azt mondani: igen, tetszik. Igazából olyan, mint egy pár évvel ezelőtti Marussia, csak narancssárgával. Abból is a legkevésbé tetszetős árnyalattal.

The origin of McLaren meets our future. Presenting the McLaren-Honda #MCL32, a blend of past & present in our new livery. #ChangeYourGame pic.twitter.com/UfXRCI15FH