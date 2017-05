Budapest? Itt utáltam meg a Jägert!

Mi más is lehet ennél emlékezetesebb élmény a fővárosunkból, ugye? A Red Bull Forma–1-es pilótájával, Daniel Ricciardóval a május 1-ji Nagy Futamon beszélgettünk.

Sokszor járt már Budapesten. Szeret idejönni?

Szép emlékeim vannak a budapesti versenyekről, és jó élményeim vannak a bulizás szempontjából is. Na meg azért rosszak is. 2008, akkor ittam utoljára Jägermeistert, és ez Budapest hibája. Soha többet hozzá se nyúlok az életben. Nem nekem való.

Próbálta már a pálinkát Jäger helyett?

Hogy mit? Nem hiszem, az micsoda?

Magyar párlat.

Mi is a neve? Milyen az íze?

Pálinka. Olyasmi, mint a grappa. Csak sokkal jobb.

Uuuhhhhhhhh!

Az efféle utcai parádékat szereti?

Kedvelem ezeket az eseményeket, mert ez nekünk, pilótáknak egyáltalán nem stresszes. A házak között fantasztikus a hangorkán, és olyan embereket is az F1 közelébe hozhatunk, akiknek nincs esélyük eljutni a versenypályára. De szeretem itt a nagydíjat is, sok drukker van, aki miattam jön ki a versenyre.

Daniel Ricciardo 1989. 07. 01., Perth, Ausztrália Futamok: 113 Első futam: 2011, Brit GP Első győzelem: 2014, Kanadai GP Győzelmek: 4 Dobogók: 18 Pole pozíciók: 1 Legjobb vb-hely: 3. (2014 és 2016) Csapatok: Hispania, Scuderia Toro Rosso, Red Bull Racing

Tényleg állandóan mosolyog?

Általában, de van egy komolyabb oldalam is, amit nem látnak a sisak alatt. Valószínűleg sokan meglepődnének ezen. Olyasmi, mint az arcom tavaly Monacóban.

Mikor volt legutóbb dühös?

Vasárnap (a szocsi futamon) frusztrált voltam, mérges legutóbb Melbourne-ben, az időmérőn magamra, a versenyen, mert ki kellett állnom.

Ki lenne az ideális csapattársa?

Szeretem a kihívásokat, ha erős csapattársat tudhatok magam mellett. Sebastian nagyon jó volt, de Max is az. Lewis és Fernando is óriási csapattárs lenne, gyorsak, rutinosak. Remélem, lesz alkalmam a karrierem során mellettük kipróbálni magam, remélhetőleg egy nyerő kocsiban.

Május 1-je szomorú nap a motorsportnak, 23 éve veszítettük el Ayrton Sennát. Hogy emlékszik rá?

Nagyon kicsi voltam, mikor elment, de szép emlékeim vannak róla. A pályán bármit megtett a győzelemért, de azon kívül szerény maradt, bár mindenhol sztár volt. Ő volt a kedvenc pilótám gyerekként, az első F1-es bálványom és hősöm.

Hogyan dolgozza fel, hogy folyamatosan veszélyben él?

A sebesség veszélyes, Billy Monger balesete nagyon szomorú. Fejlesztenünk kell a körülményeket, de el kell fogadnunk, hogy ahol sebesség van, ott veszély is van. De a rizikó gerjeszti az élvezetet is, ezért is csináljuk.

Egy szóban az ellenfelek, Ricciardo szerint Vettel: megszállott. Hamilton: precíz. Räikkönen: finn. Verstappen: elszánt. Bottas: gyors. Ricciardo: csodálatos :D.

Az F1 tervezi is a fejvédő bevezetését, melyiket akarja?

Egy prezentáció volt a Pajzsról, de szeretnék többet látni. Minél biztonságosabb a vezetőfülke, annál kisebb a rizikó. Úgy gondolom, hogy nem kellenek akkora bukóterek, ha az ülés és környéke maximálisan biztonságos. Nem tudom, mikor próbálhatjuk ki a Pajzsot, könnyen lehet, hogy csak a nyári szünet után, de mindenképp a fejvédő használata mellett vagyok.

Ki lesz a világbajnok?

Jó lenne azt mondani, hogy én, de bizonyítanunk kell, optimista kijelentés lenne tőlem. Jó lenne pár győzelmet ellopni. De Vettelre szavaznék, ha a szezon a nyári szünetig tartana. Nem tudom, hogyan alakulnak a fejlesztések utána. A Mercedes még mindig a legkiegyensúlyozottabb csapat, Valtteri is bizonyított, így most nagyon nehéz eltalálni, ki lesz a befutó, úgyhogy nem is merek tippelni.

Ricciardo az Andrássyn

Mint egy 35 éves rutinos róka Valtteri Bottasszal ellentétben sokkal közlékenyebb és profibban Valtteri Bottasszal ellentétben sokkal közlékenyebb és profibban nyilatkozik , lazább egyéniség. De főleg okos: az első kérdés nem a partiszokásaira irányult, de kapott az alkalmon, és a válaszaival azonnal közel került a kérdezőkhöz. Annak ellenére csapta le a kérdést, hogy azt is mondhatta volna: három éve én nyertem a Magyar Nagydíjat, hát mi más lenne a legjobb emlékem? Ráadásul a témát is könnyed irányba fordította, senki nem kérdezte például csapata idei nehézségeiről, illetve arról, hogy nagyon úgy néz ki, sorozatban negyedik RBR-es szezonjában sem hajthat a világbajnoki címért, újra meg kell elégednie egy dobogós pozícióval, már ha az legalább összejön. Ugyanolyan ügyes az újságírókkal, mint a pályán a világbajnokok között.

