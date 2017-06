Káosz Vettel-őrülettel és Ricciardo-győzelemmel Bakuban

Egészen elképesztően alakult a második Azerbajdzsáni Nagydíj, amit vasárnap délután futottak a bakui városi pályán.

Már a start és az első kör keményen sikerült, Bottas és Räikkönen összeakadt, a Mercedes defektet kapott, a Ferrariról darabok repültek le. Az élen elment Hamilton és Vettel, harmadiknak Sergio Perez sorolt be, aztán jött Verstappen. A 13. körben viszont a holland alatt újra megállt a Renault-motor, fel kellett adnia a versenyt.

Nagyjából ekkor Kvjat Toro Rosso-Renault-ja is megadta magát, szerencsétlen helyen, jöhetett a biztonsági kocsi. Az orosz gépét rettentő lassan szedték ki a pályáról, de emellett törmelékeket is takarítani, aprólékosan ment az is.

Az újraindulás megint viharosra sikerült, a két Force India, amik már két hete, Kanadában is balhéztak, egymásnak ütköztek, és újra kapott Räikkönen autója is, méghozzá defektet. Perez és Räikkönen kiállt, Ocon megúszta, Ricciardo harmadiknak ment fel.

Közben az első körben rosszul járó Bottas szépen visszakapaszkodott, és már az élmezőny közelébe került. A remekül vezető Lance Stroll pedig már a dobogó közelébe került.

A biztonsági kocsi alatt viszont történt egy nagyon furcsa eset, Hamilton az egyik kanyarban lelassított Vettel előtt, a Ferrari hátulról belement. A német olyan ideges lett, hogy kielőzte az angolt, és oldalról ráhúzta a kormányt, nekiment.

Az újabb újraindítás után a sok törmelék miatt kellett újra lelassítani a mezőnyt, sőt, a 23. körben félbe is szakították. Az autók a boxba álltak libasorban, a pilóták kiszálltak. Vettel és Hamilton egymás mögött parkoltak ugyan, de nem beszélték meg az ütközésüket.

Megtették viszont a felügyelők, Vettel 10 másodperces stop and go-büntetsét kapott, Hamilton semmit. A képernyőn is megmutatták, hogy nem fékezett be - legalábbis nem drasztikusan - Vettel előtt, hetvenről ötvenre lassított le, a német nem hagyott elég követési távolságot.

A mintegy húszperces állás és takarítás után újraindították a versenyt, visszaállt Räikkönen és Perez is, de mivel a garázsban szerelték az autójukat, később büntetést kaptak.

Vettel hamarosan letöltötte saját büntetését, majd Hamiltonnak akadt sosem látott gondja: kilazult a fejtámasza, meg kellett állnia a depóban, hogy megigazítsák. Ezzel bukta a teljesen biztos első helyet, és épp Vettel mögé, nyolcadiknak jött vissza a pályára.

Az első helyet Ricciardo örökölte meg Stroll és Ocon előtt, de utóbbit gyorsan megelőzte a remekül hajrázó Bottas. Vettel és Hamilton is túljutott Oconon, de az angol már nem bírt a némettel, támadni sem volt képes.

Nem úgy Bottas Strollt: egészen parádésan, az utolsó körben, a célegyenesben, a vonal előtt méterekkel tudta legyorsulni, így elvette tőle a második helyet. Stroll és a Williams persze a harmadiknak is nagyon örült, nyolcadik versenyén máris sikerült dobogóra állnia.

Ricciardo előttük teljesen magányosan futott be, sőt, vele nagyjából az egész versenyen semmi különös nem történt, simán győzött. Karrierjében ötödször, idén először. Váratlan győzelem volt, mert a Renault-motort esélytelennek tartották a kétkilométeres bakui célegyenes miatt.

Vettel és Hamilton szoros negyedik-ötödik lett, Ocon hozta a hatodikat, Fernando Alonso megszerezte idei első pontjait a McLaren-Hondával, kilencedikként futott be.