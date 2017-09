A rajt, ami eldönthette a vb-t

Átmeneti gumikat tettek a kocsikra a start előtt, ugyanis percekkel korábban esni kezdett az eső Szingapúrban. Történelmi verseny indult, villanyfényes futam még nem volt esőben, az előző kilenc Szingapúri GP mind száraz volt, és a többi esti helyszínen sem esett még soha.

Nem is sült el jól a start, még a célegyenesben összeakadt Räikkönen és Verstappen, belehúzták Vettelt is: a finn Ferrarija összetört, Vettelébe fordult, majd továbbcsúszva az első kanyarban kiütötte Verstappen Red Bullját és Alonsót a McLarenben.

Egy kanyar múlva Vettel az élen megpördült, lebontotta a Ferrari elejét, és bár menetirányba fordult, megpróbált továbbmenni, nem tudott. Biztos, hogy a kimis kontakt miatt nem tudott eljutni a boxig, az intézte el végzetesen az ő kocsiját is. Sokszor visszanézve versenybalesetnek minősíthetjük a történteket, bár Verstappennek volt egy olyan minimális kormánymozdulata balra, amit ha nem tesz, talán elkerülhető lett volna a végzetes koccanás. Räikkönen nem csinált semmit, Vettel áldozat volt.

Alonso úszta csak meg a négyes balhét, de ő is csak négy körig bírta, miután a közben pályára futó biztonsági kocsi az 5. körre újra elengedte a mezőnyt. A McLaren-Honda is olyan ütést kapott a startnál, amivel nem lehetett folytatni.

Az élen Hamilton és Ricciardo találta magát,

Hülkenberggel, Perezzel és Bottasszal mögöttük.

Sokat nem körözhettek, a 11. körben Kvjat kiegyenesített egy kanyart, a gumifalba csapódott, és újra jöhetett a safety car. A két Mercin kívül mindenki gumit cserélt az élmezőnyből - esőt esőre -, ezen Bottas nyert nagyot, harmadiknak jött fel, Hamilton és Ricciardo mögé.

A pálya közben száradt, a 25. körben Magnussen tette fel elsőként a száraz gumit, négy kör múlva jött Ricciardo és Bottas, egy körrel később Hamilton is. Visszaállt az előző sorrend, az angol biztosan ment Ricciardo előtt - 8-9 mp-cel -, Bottas nagyon lemaradva volt harmadik. Hülkenberg, Sainz és Perez üldözte a finnt.

Már korán, valójában az esős startnál kiderült, hogy a versenytávot, a 61 kört nem tudják majd teljesíteni a kocsik, a verseny a 2 órás időlimitig fog tartani.

A 30. kör után kissé beállt a mezőny, ultralágyon voltak a vezető kocsik, és csak Bottas harmadik helye volt veszélyben, de ő is jól tartotta magát.

A 38. körig tartott a nyugalom: Ericsson verte falnak a kocsit, szemben állt meg a forgalommal, jöhetett harmadszor is a biztonsági kocsi, nem is volt kérdés. Hamilton 9 mp-es előnyt bukott az élen, Ricciardo felment a sarkába az újrarajtra.

A 42. körben indult ismét el a verseny, Hamilton gyorsan elhúzott öt másodperccel, de hirtelen ez kettőre csökkent. Mint kiderült, az angolnak szóltak, ne húzzon el annyira, két másodperc körül állandósította a különbséget Ricciardóhoz, ám aztán újra növelte.

Bottas simán tartotta a harmadik helyet, Sainz, Perez, Palmer, Vandoorne, Stroll, Grosjean, Hülkenberg alkotta a top10-et. Utóbbi Renault-ját az SC alatt szerelni kellett, emiatt veszített rengeteg időt. Aztán pár kör múlva a Renault végleg megadta magát, Hülkenberg új rekordot állított fel a Forma-1-ben.

Hamiltonnak 20 perccel a vége előtt már az órát mutatták, nem is a körszámot, hivatalosan is időre ment a futam. Így tovább is tartott két óránál 60. futamgyőzelme.

Végülis teljesen simán nyert, bár nagyjából ennyire váratlan is volt a győzelme, mivel csak az 5. helyről indult. Rettentően sokat ér a siker:

28 pontra elhúzott a világbajnokságban Vetteltől.

Az utóbbi ötből négy versenyt megnyert az angol.

Ricciardo biztos második, Bottas zavartalan harmadik lett. Sainz negyedik helye is remek, Perez, Palmer, Vandoorne, Stroll lett a további sorrend.

Két hét múlva jön a Malajziai GP, ahol a Ferrarinak támadnia kell, hogy a nem várt szingapúri kudarcot helyrehozza. A vb messze nem dőlt el, de Hamilton nagyot lépett felé Szingapúrban.