Alonso jövőre háromszor is kikacsint az F1-ből

Október közepén, az Amerikai Nagydíj előtt jelentették be, hogy Fernando Alonso marad 2018-ra is a McLarennél – a szerződés aláírása részben azért csúszott, mert a spanyol mindenképp szerette volna elérni, ha a csapat többször is elengedi más sorozatba versenyezni.

Nem csoda tehát, hogy amint hivatalos lett a hosszabbítás, egyből ki is derült Alonso F1-en kívüli terveinek egy része. A 36 éves spanyol jövőre biztosan ott lesz a daytonai 24 órás futamon, ráadásul nem is akármilyen körülmények között:

mclarenes főnöke, Zak Brown csapatában vezet majd,

egyik pilótatársa pedig a McLaren fiatal tehetsége, az idei európai F3-as bajnokság győztese, Lando Norris lesz.

A csapat harmadik tagja Phil Hanson lesz majd.

Alonso már idén megkezdi az ismerkedést a január 27-28-i 24 órás verseny előtt a Ligier JS P217-tel, az F1-évadzáró Abu-Dzabi Nagydíj előtt, Európában vezet majd. Az idei Indy 500-indulás után fontosnak tartja, hogy rákészüljön rendesen az F1-en kívüli versenyzésekre, az IndyCar-bemutatkozása ugyanis nagyon hirtelen váltás volt.

Ezek alapján szinte biztos, hogy Alonso már a Le Mans-i 24 órás versenyre készül Daytonában – Franciaországban Toyotával versenyezhet majd, a japánokhoz simán elengedi majd a McLaren-Renault páros a Forma-1-ből.

A spanyol két-három F1-en kívüli hétvégét tervez – sem Daytona, sem Le-Mans nem ütközik az F1-naptárral –, ennyit alkudott ki a McLarennél, de ha tehetné, sokkal többet ülne autóban. "A McLaren nyilván nem engedi, hogy minden hétvégén versenyezzek valahol, a két-három azért belefér más sorozatokban" – mondta el.

Alonso célja, hogy Graham Hill után másodikként megnyerje a motorsportos Tripla Koronát, vagyis a monacói futamgyőzelem mellé győztes legyen az Indy 500-on és Le Mansban is.