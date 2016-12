Kassai: Pár év múlva lehet, elfelejtik a videóbírót

Kassai Viktor a videóbíró segítségével ítélt megjogos büntetőt a klubvilágbajnokságon, a Sport TV Út Cardiffba című műsorában pedig elmondta a tapasztalatait.

„Olyan instrukciókat kaptunk a FIFA-tól, hogy semmiben ne változtassuk meg a döntéseinket, ne gondoljunk azt, hogy mindegy, mit ítélünk, valaki majd úgyis segít, ne legyen az, hogy valaki hátradől, és majd vezeti valaki helyettünk a meccset a monitorok elől. Amikor vezettem a mérkőzéseket, úgy döntöttem, ahogyan bármikor, amikor nem voltak ezek a kollégák a monitorok mögött” – mondta Kassai Viktor.

„Ez egy következő lépcsőfok, igazából azt kell elfogadni, hogy ez egy próba, egy tesztelés. Nincs kőbe vésve, hogy egy így marad, 20-30-50-100 évig, és ilyenek lesznek a futballmérkőzések. Most elindul egy folyamat, van egyfajta nyomás, hogy használják a technikát, vonjuk be a videótechnológiát a döntéshozatalba. Egy pár éves folyamat lesz, amíg ezt kipróbálják, aztán ki tudja, lehet, hogy elfelejtik, de az is lehet, hogy a következő 10-20 évben ez olyan normális lesz, mint egy becsúszó szerelés, vagy egy fel nem vett hazaadás.”

Szerinte nem károsítja a játékvezető tekintélyét, ha egyszer-egyszer felülbírálja a pályán hozott döntését a videóbíró, de ha meccsenként ez ötször-hatszor fordul elő, akkor a játékosok már nem nagyon tudnának hinni neki.

Röviden összefoglalta a lényeget Kassai Viktor: „Ami fontos, és ami 100 éve is az volt, és ami az lesz szerintem 100 év múlva is: A játékvezető vezeti a mérkőzést, és minden egyes információ, amit kap az asszisztenstől, a tartaléktól, a videóbírótól, azt neki mind fel kell tudni használnia, de a végső döntés az övé.”