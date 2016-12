Ronaldo megható felajánlást tett karácsony előtt

Cristiano Ronaldo élelmiszert, ruhákat és gyógyszereket adományozott a szíriai gyermekeknek, akik Aleppó ostroma miatt szenvednek.

A Real Madrid futballistája a Save The Children nevű alapítványon keresztül segít. A játékos egy videóüzenetet is küldött. „Tudjuk, hogy milyen sokat szenvedtek. Én híres játékos vagyok, de az igazi hősök ti vagytok. Ne adjátok fel a reményt. Vigyázunk rátok. Veletek vagyok"

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd