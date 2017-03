Az utolsó percekben üresen állt a Barcelona kapuja

A Barcelona úgy játszotta végig a PSG elleni, legendássá vált Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt szerda este, hogy az utolsó percekben gyakorlatilag nem volt kapusa, mert Marc-André ter Stegen az ellenfél térfelén volt végig, és fontos megmozdulása akadt.

Akkor rohant fel, amikor 5-1-es állásnál a Barcelona szabadrúgást kapott a PSG térfelén, mert Messit felrúgták. Messi középre ívelt labdáját kifejelték, és csak Arda Turan volt hátul, akit letámadt a PSG-s Verratti, el is vette tőle a labdát. Egyedül indulhatott volna meg az üres kapu felé, de érkezett Ter Stegen, és remek ütemben vette el tőle a labdát. A középpályás megpróbálta visszaszerezni a kapustól, viszont csak szabálytalankodni tudott ellene, amit be is fújt Aytekin játékvezető.

Verratti amúgy egy perccel korábban kapott sárga lapot, a másodikat megúszta, a Barcelona pedig elvégezte a szabadrúgást, és Ter Stegen ment előre megint. A labdát ismét kifejelték, de Neymar ismételt, és gólpasszt adott Sergi Robertónak. Megvolt a 6-1, továbbment a Barcelona.

Vagyis azután szerezte meg a továbbjutást érő gólt a hazai csapat, hogy a kapusuk az ellenfél térfelén harcolt ki egy szabadrúgást.