A Real és C. Ronaldo hidegvérrel használta ki a mediterrán hibákat

Bayern München-Real Madrid a Bajnokok Ligája negyeddöntőinek sztárpárosítása, az igazi BL-klasszikust a vendégcsapat nyerte szerdán, méghozzá úgy, hogy fordított, 2-1-re.

Mindkét kezdőben volt egy-egy nagy hiányzó:

a Bayernben nem tudta vállalni a gólzsák Lewandowski, Müller került a helyére

a Realban a sérült Varane-t és Pepét kényszerből Nacho helyettesítette középhátvédben

A Bayerné lett az első félidő, mégis ebben a játékrészben ment el nekik a meccs, és valószínűleg a továbbjutás is.

a 25. percben Vidal szöglet után stukkolt a kapuba, a németek remek helyzetbe kerültek

a chilei utána kihagyott egy ajtó-ablak fejest, amiben ott volt a 2-0

a szünet előtt nem sokkal pedig büntetőt hibázott

Vagyis a Real életben maradt, 2-0 helyett csak 1-0-val ment pihenni a Bayern.

A büntető véleményes volt, inkább Carvajal vállát érte a labda, mint felkarját, de Rizzoli bíró határozottan befújta. Vidal viszont az égbe rúgta labdát.

A szünet után úgy lépett pályára a Madrid, hogy kihasználja a lehetőséget, jobbak voltak, és már a 47. percben össze is jött az egyenlítés. Carvajal remek labdáját Cristiano Ronaldo gyönyörűen rúgta be.

Öt perc múlva végképp megfordult a meccs, Javi Martinez néhány percen belül szedett össze két sárgát, kiállították. A másodiknál Ronaldót buktatta, nem is reklamált.

Emberelőnyben csak a Realról szólt a meccs, illetve Neuer kapusról, aki bravúrok sorozatát mutatta be, és tartotta meccsben csapatát.

Egészen a 77. percig, amikor a csere Asensio beadását talpalta a kapuba Ronaldo. Zseniális mozdulat volt, a 100. európai kupagólja, ő az első ember, akinek összejött a 100 találat. (A BL-ben 97-nél jár.)

A hajrában meg lehetett volna a harmadik, a párharcot is eldöntő gól, de Ramos lesről fejelt a kapuba, az utolsó pillanatban pedig Ronaldo ziccerben esett el.

A Real így is kiváló helyzetben van, a Bayern pedig csak magának köszönheti, hogy nyerő helyzetben elszúrta a hazai meccsét. Nem kétséges, ha Vidal büntetője bemegy, minden máshogy alakul.

Az is kiderült, ki hiányzott jobban: a Bayernben a Lewandowskit helyettesítő Müller csak szenvedett középcsatárban, semmit nem tudott hozzátenni, Nacho Ramos párjaként viszont a mezőny egyik legjobbja volt a madridi védelem közepén. Azaz a Bayern a csatár nem tudta pótolni, a Real a védőit viszont simán.

A nap másik esti meccsén az Atletico Madrid 1-0-ra verte otthon a Leicester Cityt. A bíró hibázott, Griezmannt még a tizenhatoson kívül buktatták, de büntetőt ítélt, amit a francia szépen be is rúgott. Az angolok hátrányban vannak, de izgalmas visszavágóra van kilátás jövő kedden.

Rendhagyó módon szerdán három negyeddöntőt rendeztek, most pótolták a keddről elhalasztott BVB-Monacót is. Ez volt a nap meccse, a franciák 3-2-re nyertek, és ők is bízhatnak az elődöntőben. Ennek a visszavágója egy hét múlva, szerdán lesz.