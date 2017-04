A Real és Kassai kiütötte a Bayernt a BL-ből

Kassai Viktor vezette a nap meccsét, a Real Madrid-Bayern München BL-negyeddöntő-visszavágót, amin a hazai csapat volt az egyértelmű esélyes, mert az első meccset 2-1-re megnyerte.

A Bayern támadott is, benyomta az ellenfelet, és Robben percek alatt faraghatott volna a hátrányból, ha Marcelo mentése után nem hibázza el a kipattanót. A labda fölé ment.

Utána viszont a Madrid fokozatosan feljött, és a félidő második felében öt-hat gólt rúghatott volna a szünetig.

Ramos lövését Boateng rúgta ki a vonalról

Kroos a 34.-ben nagy helyzetben lőtt fölé

Ronaldo a 36.-ban lőtt közelről, Neuer védett

Kroos közeli lövését Hummels blokkolta

Ronaldo elönzőzött egy emberfölényes helyzetet, Neuer védett

Mind kimaradt, 0-0 volt a szünet.

A második félidőt Isco indította kihagyott helyzettel, ígéretes pozícióból trafált mellé.

9 Galéria: Mindkét Madrid a BL-elődöntőben Fotó: Sergio Perez / Reuters

Itt viszont mintha megfordult volna a meccs, Robben hibázott újra megaziccert, csak nyesni tudott, Marcelo a vonalról fejelte ki a labdát.

Egy perc múlva újra Robben iramodott meg, a labdát megtolta, Casemiro belépett neki, ő nem ugrotta át, hanem esett, Kassai befújta a büntetőt. Megadható volt, bár a kontakt minimális lehetett. Lewandowski berúgta, 0-1 az 53.-ban.

A Realnak kellett úgy 20 perc, hogy összeszedje magát, de akkor Casemiro csodás beadását C. Ronaldo nagyszerűen stukkolta be, 1-1.

A Bayern viszont azonnal válaszolt, igaz, nagy szerencsével: Sergio Ramos öngólt vétett, mentett Lewandowski elől, de saját kapujába passzolta a labdát. Különösen peches volt, mert a lengyel csatár még lesen is lett volna, de mivel nem ért a labdához, a jelenlegi szabályok szerint a bírón múlik, hogy lesnek veszi-e az esetet. Kassai partjelzője nem jelzett, Kassai nem fújt: 1-2 a 78.-ban, a meccs hosszabításra állt.

Teljesen nyílt, kiegyenlített volt a párharc, abszolút pariban voltak a csapatok, amíg Kassai bíró második sárgával, hét perccel a vége előtt le nem küldte Vidalt. A chilei egyértelműen elrúgta a labdát Asensio elől, de a magyar játékvezető tévedett, faultot látott, és kiállította a bayernest.

A következő perceket még kihúzták a németek, de már látni lehetett, hogy nem fogják tudni kihúzni a plusz 30 percet is, emberhátrányban.

Azt még túlélték, hogy Kassai nem adott meg egy kristálytiszta büntetőt, amikor Casemirót felrúgta Boateng, de a bíró hamar kompenzált: óriási lesgólt adott meg, ezzel eldöntötte a továbbjutást.

Cristiano Ronaldo gólja a 2-2-höz, a les pillanata

A 114. percben ugyanis Cristiano Ronaldo méteres lesen kapott labdát, remekül levette, berúgta, Kassai megadta. Ez mindent eldöntött, 10 emberrel a Bayernnek esélytelen volt visszajönnie.

A hosszabbításban a fordulás után kijött a Real fizikai fölénye is, ekkorra a Bayern elfogyott, Marcelo remek egyéni megoldása után Cristiano bepasszolta a harmadik gólját is, a 110. percben.

Ronaldo harmadik gólja, szintén lesről - a térdének és a vállának kellene egyvonalban lennie a labdával. De nézzék, hol van a partjelző!

Ez is les volt, ugyanis a csatár egy kicsit előrébb volt a labdánál, és nem azzal egyvonalban, de ez centis les a korábbi góljához képest. A partjelzőt azért nem fogják megdicsérni, hogy is inthetett volna be bármit, mikor vagy négy méterrel le volt maradva az akciótól.

Ez volt a portugál 100. gólja a Bajnokok Ligájában, a Real 3-2-re vezetett.

Két perc múlva Asensio rúgta be a negyediket, az utolsót, a 4-2-höz, illetve a 6-3-as összesítéshez.

Owen Hargreaves, korábbi Bayern- és ManUnited-futballista, aki a németekkel 2001-ben BL-t nyert, így értékelte a meccset a Telegraphnak:

Sosem láttam még olyan rangadót, amin öt kétes helyzetben is rosszul döntöttek volna a bírók.

Kassait vigasztalhatja, hogy a BL-döntőt biztosan nem kaphatta volna meg, mert akkor már az U20-as vébén fog fújni.

A magyar futballközeg viszont tarthatja a hátát a Bajnokok Ligája-történet egyik legkatasztrofálisabb bírói produkciójáért.

A nap másik meccsén szerencsére nem volt ekkora bírói dráma, a Leicester City 1-1-et játszott az Atleticóval. A spanyolok az első félidőben betaláltak - Saúl, 26. -, így az angoloknak hármat kellett volna rúgniuk a továbbjutáshoz, ami meglehetősen lehetetlennek tűnt. Nem is sikerült, csak az egyenlítés, Vardynak, egy óra után, ami remek teljesítmény a kis PL-klubtól.

A Premier League-től viszont elég nagy bukás, hogy újra nincs csapata a BL-négyben. Az Atletico 2-1-es összesítéssel ment tovább.

Ott van viszont az elődöntőben ismét a két tavalyi döntős, a címvédő Real Madrid és az Atletico Madrid. Zidane csapata továbbra is versenyben van, hogy elsőként védje meg a BL-t, illetve, hogy a Milan 1990-es sikere után elsőként ismételjen a sorozatban.