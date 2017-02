Amíg Kubatov a Fradi elnöke, marad a szkenner

A Ferencváros elnöke ragaszkodik a beléptetésnél használt vénaszkennerhez, és nem szeretné kisajátítani a Fradivárost.

"Az ultrák nincsenek kitiltva a stadionból, hanem elhatározták, hogy nem jönnek be. Ők is a Ferencváros családjának tagjai, de ehhez az is hozzátartozik, hogy annak ellenére sem lettek kevesebben a meccseken, hogy a távolmaradást választják. A megüresedett helyeket betöltik új szurkolók, akik értékelni tudják, hogy kulturált keretek között biztathatják a csapatot" - idézte Kubatov Gábort az MTI.

Aminek az első mondata arany, viszont a másodiknak az a része, hogy ne lennének kevesebben a meccseken, egyszerűen nem igaz. Az elmúlt négy szezonban – a mostanit is beleértve – minden egyes évben csökkent a Ferencváros nézőszáma. Négy éve átlagban 9 014 néző volt kint az Üllői úton meccsenként, idén ez a szám 6 445. Hogy aztán a szkenner miatt vagy sem, ki tudja.

A szkennerrel amúgy nem lenne semmi baj, csak egy kicsit hülyén veszi ki magát, hogy a Fradi ultrái pont a stadionban nem politizálhatnak, miközben a választási irodánál meg például igen.

Az FTC elnöke emellett a "Fradiváros" projektről is beszélt, ami a Ferencváros gigantikus beruházása – az állam pénzén – a Népligetben. Ha megvalósulnak a fejlesztések, a Fradi népligeti bázisából egy ultramodern sportváros lesz.

"Olyan sportközpontot képzelünk el, amely nemcsak Magyarországon, de Európában is a legmagasabb színvonalat képviseli. Egyébként az már önmagában ritkaságszámba megy, hogy ugyanannak az egyesületnek szinte valamennyi szakosztálya egy helyen tölti a mindennapjait" - mondta a tervekről Kubatov.

A Fradivárosban többek között lesz jégkorongpálya, uszoda, és egy kézilabda csarnok is, és a tervezés során a fenntarthatóságra is komoly figyelmet fordítanak majd.

A legérdekesebb dolog azonban az volt, amit a Fradivárosról megtudhattunk, hogy a jövőben nem hívják majd Fradivárosnak. Rájöttek ugyanis, hogy a Fradiváros elnevezés azt az érzést kelti az emberekben, hogy a Fradiváros csak a Fradié.

"Mostantól a külső kommunikációban a népligeti sportfejlesztést szeretnénk használni, mert semmit sem akarunk kisajátítani magunknak" – ismertette a kisebbfajta bejelentést az elnök, a Fradivárosról.