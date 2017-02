A kőműves, a képkeretező és a többiek meghódítják az angol focit

A végén még az Arsenalt is kiüti az FA-kupából az ötödik liga (itthon nagyjából megyekettő) legalján lévő Sutton United. Erre persze kicsi az esély, de a kiscsapat története már így is meseszerű. A meló után focizó kőműves, képkeretező és társai elérték, hogy ott legyenek Anglia legjobb 16 csapata között.

Az eleve kiemelés nélküli FA-kupa a nagycsapatoknak mindig orosz ruletthez hasonlít, egyetlen meccsen eldől a továbbjutás, az alsóbb ligák göröngyös pályáin és a rajta a mindent kiadó játékosok ellen nem mehetnek biztosra az eurószázmilliókból összerakott klubok sem. A Suttonhoz hasonlóan messziről induló Lincoln City a harmadosztályú Oldhamen, valamint két másodosztályú klubon az Ipswichen és a Brightonon van túl.

A National League 16. helyén álló Sutton sem végzett még ki Premier League-klubot, de már az óriási eufóriát okozott, hogy a hétvégén, a Championshipben szereplő, náluk 83 hellyel jobban álló Leedset legyőzte 1-0-ra. A meccs gólját 11-esből Jamie Colins szerezte.

A 32 éves csapatkapitánynak a futball csak a hobbija, mindennap hajnal ötkor kel, hogy aztán kőművesként építkezéseken dolgozzon. Ross Worner kapus fő foglalkozása pedig képkeretező, de a legtöbb csapattársának a foci mellett van rendes fizetős állása is, hogy ki tudják fizetni a számláikat.

Még a klub menedzserének sem fizetnek, sőt a hétgyermekes Paul Doswell maga a klub szponzora, vállalkozásából finanszírozza. Évente úgy körülbelül 40 ezer fonttal támogatja a Suttont, amit 2008-as érkezése óta próbál meg formálni. Mióta ott van, kipofozták az ötezres stadiont, rendbehozták a gyepet, amiatt nem fintoroghat senki. Doswell félmillió fontos kölcsönt vett fel rá, és azt is elérte, hogy egy helyen edzenek az eddig szerteszét levő utánpótláscsapataik.

„Lehet, hogy mindez emberbaráti, de az én javamra is az.

Futball nélkül szenvednék.

Tudom, hogy mennyit és miért vagyok kész beletenni. Hetente kétszer edzünk, – én hétfőn, szerdán és pénteken dolgozom – , kedden és csütörtökön itt vagyunk. Néha fáradt vagy, és van pár öregebb fickó is közöttünk, de a főnök engedi, hogy a saját dolgunkat csináljuk. Ne értsd félre, dolgozunk, ha kéri, de engedi a lazulást" – mondta Collins.

A Sutton kerete elég vegyes. A többség angol, de vannak francia és afrikai légiósaik is, a ghánai Hudson Odoi még az NB I.-ből is ismerős lehet, néhány meccse volt a Vasasban a 2011/12-es szezonban.

A játékosok többsége nem nagyon játszott jobb ligákban, de olyan is van, mint Craig Desmond, aki egykor az Arsenal keretében volt. A leghíresebb játékosuk, éppen a kupasiker miatt, a 45 éves cserekapusuk, Wayne Shaw lett. Mindenki annak szurkol, hogy a túlsúlyos játékos élete nagy pillanataként majd az Arsenal ellen védhessen.

Meet Wayne Shaw - Sutton's 45yo reserve goalkeeper, who play Arsenal in the 5th round of the #FACup. *



Sunday league's finest! * pic.twitter.com/W4ru2MhCnf — Football Super Tips (@FootySuperTips) 2017. január 31.

Az 1898-ban alapított Sutton sosem volt nagycsapat, bár kisebb-nagyobb kupasikerek összejöttek a dél-londoni klubnak. Kétszer eljutott az FA Amatőr-kupa döntőjébe, majd 1981-ben az FA Trophy fináléjába is. Kétszer már az FA-kupa negyedik körében is voltak, az 1969/70-es szezonban aztán a Leeds győzte le őket. A legnagyobb sikert 1989-ben élték meg, akkor a kupa harmadik körében azt Coventry Cityt győzték le, amelyik nemzetközi sztárokkal teletűzdelve éppen a második volt az első osztályban. Persze ez nem mindenkinek számít.

„A játékosok a pillanatnak élnek. Nem érdekli őket, mi történt 30 éve. Még azt sem tudják, mi történt a múlt héten. A felük így van. Már említettük nekik, nem csak futólag, hogy nem lehetne annál nagyszerűbb dolog, mint hogy a negyedik fordulóba kerülnénk, ahogy 1989-ben tették azok a fickók. De a játékosokat nem érdekelte" – mondta Doswell, aki az FA-kupa harmadik fordulója után bejelentette a feleségének, hogy az elkövetkező 72 órában ne nagyon számítson arra, hogy látja.

Az állásából pénze miatt kirúghatatlan, de ettől függetlenül is népszerű Doswellnek és a csapatnak ugyanis sürgős ünnepelnivalója támadt, miután nulla-nullával a harmadosztályú Wimbledont ejtették ki a kupából. A háromnapos ünneplés nem jött össze, de több játékos is hajnal fél hatig ivott ingyen a klubházban, ahová a szurkolókat is meghívták. Vagy háromszázan el is mentek.

A következő fordulóban az Arsenal vár a Suttonra, bármi is lesz az eredmény, biztos, hogy kiisszák majd az összes sörcsapot. „A Wimbledon elleni döntetlenről úgy beszéltünk, mint a mi kupadöntőnkről, aztán a Leedsnél azt mondtuk, ez a mi Európa-kupa-döntőnk. Nos, most a világkupadöntő jön."

Források: Telegraph, Daily Star, New York Times, Espnfc