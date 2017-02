Három éve nem történt ilyen Messivel

A Barcelona 3-0-ára legyőzte az Athletic Bilbaót a spanyol bajnokság 21. fordulójában. Pedig nem indult ennyire simán a meccs, a Bilbaónak voltak nagyobb helyzetei a meccs elején, még egy kapufa is összejött, egy rövidre tartó labdába ért bele a Barca-kapus. Az ellenfél sok mindent köszönhet a teljesen indiszponált Piquenek, aki borzasztó megoldásokat választott, volt, hogy cselezni kezdett a saját 16-osán, de elhagyta a labdát, és az azzal megiramodó ellenfelet kellett a derekánál fogva visszahúznia, centikre a büntetőterülettől. Aztán két lábbal csúszott be ellenfelének szintén a 16-os vonalánál, a félidőben le is cserélték.

Ennek ellenére a Barca is magára talált, előbb összejött nekik is egy kapufa, majd Neymar villanása után a gól is. A brazil az alapvonalig cselezett, a visszagurított labdát Alcácer rúgta a rövidbe.

A második gólt a félidő vége előtt Messi szerezte, ezúttal is szabadból, mint oly sokszor már az idén, viszont nevetséges szögből, az alapvonaltól öt méterre állhatott Neymarral együtt a labda mögé, a középre csavart labdához szerencsétlenül ért hozzá a Iraizoz kapus, akinek így a keze alatt pattant a hálóba a labda.

Az argentin aranylabdást a 64. percben lecserélték, és nem azért, mert megsérült volna, a Sport Tv kommentátora szerint pedig ilyenre 2014 februárja óta nem volt példa. Az utolsó gólt az akkor már káoszba fulladt Athletic védelmét kihasználva Vidal szerezte, egy hosszú labdát vett át, és még az sem okozott zavart, hogy Neymar keresztezte az útját, 16 méterről a hosszúba lőtt.