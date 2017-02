Szalai Ádám a meccs legjobbja volt

Öt hónap után szerzett ismét gólt a Bundesligában Szalai Ádám, aki Hoffenheim 4-0-ás sikeréből két góllal vette ki a részét. A magyar csatár a 69. percben állt be csereként, előbb egy kényszerítő után sikerült besodornia a labdát, amit eléggé megünnepeltek a csapattársai, az ellenfél kapujában ugrottak a nyakába, majd egy szemrevaló támadás végén fejelt a kapuba.

Szalai a Whoscored.com szerint csapata egyik legjobbja volt még úgy is, hogy alig húsz percet kapott. 8,5-es osztályzatot kapott csakúgy, mint csapattársa, Niklas Sule.

„Gyorsan megszereztük a vezetést, de sokáig maradt az egy nullás eredmény. Ahogy telt az idő, a Mainzon nőtt a nyomás. Nagyon jól játszottuk a kontrajátékunkat, és nagyon jó döntéseket hoztunk a támadások végén. Ez volt a győzelem kulcsa,

a sikert pedig most csak ki akarom élvezni”

– idézi az Nb1.hu Szalai a Hoffenhiem honlapjának adott nyilatkozatát.

A meccs végén Szalai a Facebookon is üzent rajongóinak:

A Nemzeti Sportnak is nyilatkozott, azt mondta, hogy boldognak érzi magát, és annyira jól ment a játék, hogy akkor is elégedett lenne, ha a gólok elmaradtak volna. Azt is mondta, hogy karrierje során még sosem játszott ilyen jó minőségű csapatban.

„Pályafutásom során jó néhányszor kerültem nehéz helyzetbe, s mindannyiszor a munka jelentette a megoldást a problémára, ennek szellemében készülök a folytatásban is”, mondta.