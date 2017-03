A duplaember elintézte a ManUnitedet

N'Golo Kantét nem rég dicsértük már, hétfő este, az FA Kupa utolsó negyedöntőjén is ő villogott, ám nem csak labdaszerzésekkel és jó passzokkal, hanem a győztes gólt is ő lőtte a Chelsea-ManUnited-meccsen, ami 1-0 lett.

A rangadó a 35. percben változott meg komolyan, mikor Ander Herrera a kaputól nagyon távol lépett oda Eden Hazard-nak, és Michael Oliver bíró második sárgával leküldte.

Jogos volt, ahogy jogos volt negyedórával előtte az első sárga is, ekkor szintén Hazard-t tartotta fel a spanyol. Azért lepődhetett meg, mert a Premier League-ben ilyenkor általában kapnak még egy esélyt a sárgalaposok, ezt most Herrera nem kapta meg.

Mourinho csapata 10 emberrel is állta a sarat, de azt nem bírhatta el, hogy valójában kettős emberhátrányban volt: a világ legdrágább játékosa, Paul Pogba tragikusan gyengén focizott, egyszerűen nem volt meccsben a középpályán. Előre-hátra elment mellette a meccs, támadást építeni és megakasztani sem tudott. Pocsék volt.

Nem úgy Kanté, aki újra remekelt, és az 52. percben még gólt is lőtt. Nem is akárhogy, úgy 22 méterről lőtte ki a jobb alsót. De Geát meg is lepte, hogy épp ő próbálkozott lövéssel, a spanyol kapus nem ért le időben, pedig egy korábbi védésnél ennél nehezebb labdát szedett ki, még a szünet előtt.

A Unitednek egy helyzete volt, ha az bemegy, a hosszabbítást talán elérhették volna. Rashford indulhatott meg David Luiz nagy hibája után, Cahillt befűzte, de a lövése nem volt jó, Courtois simán védett.

A Chelsea a lefújásig dominálta a meccset, és jutott az elődöntőbe. A helyszínen gyorsan megtartották a sorsolást is, Chelsea-Tottenham és Arsenal-Manchester City lesz a Wembley-ben, április 22-én és 23-án.