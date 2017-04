Ibrahimovic: Öregen születtem, fiatalon halok meg

Zlatan Ibrahimovic vasárnap egy gólt szerzett, és egy gólpasszt is adott a Sunderland ellen. A Manchester United 34 éves csatára már többször elmondta, hogy egyre jobb lesz, ahogy idősödik, de most egy új hasonlatot is talált ennek érzékeltetésére.

„Keményen edzek, koncentrált maradtok. Hiszek abban, amit csinálok. Úgy tűnik, ahogy öregebb vagyok, úgy leszek egyre intelligensebb. Nem pocsékolhatok már el olyan sok energiát. Úgy érzem magamat, mint Benjamin Button, öregnek születtem, és fiatalon fogok meghalni."

Ibrahimovic Brad Pitt filmjére, a Benjamin Button különös életére utalt, amiben a címszereplő nyolcvanévesen születik meg, és ahogy telnek az évek, egyre fiatalabb lesz.

Ibrahimovic, ha nem is mostanra érett be, de továbbra is nagyon eredményes, 30 éves kora óta lőtt 250 gólt, és most a Manchesterben is ő a legeredményesebb.