A Sevilla nem engendé edzőjét Messiék kispadjára

A Sevilla FC jogi lépéseket tervez az Argentin Labdarúgó Szövetséggel (AFA) szemben, ha engedély nélkül tárgyal a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról Jorge Sampaolival, a klub vezetőedzőjével.

A Sevilla honlapján szerdán megjelent közlemény emlékeztet a helyi és a nemzetközi média értesüléseire, amelyek szerint az AFA annak ellenére szeretné megnyerni a kapitányi posztra Sampaolit, hogy az 57 éves trénernek jövő nyárig szóló szerződése van a spanyol élvonalbeli együttesnél.

Az AFA elnöke, Claudio Tapia ráadásul azt mondta, hogy a következő napokban Spanyolországban szeretne tárgyalni Sampaolival, de ehhez eddig nem kért engedélyt az edző munkáltatójától.

"Ha ezek az információk igaznak bizonyulnak, a Sevilla FC ezt a tisztelet hiányaként értékeli. Egyúttal elfogadhatatlannak tartja, hogy az AFA bármiféle találkozót vagy kapcsolatfelvételt tervez azzal a szándékkal, hogy az edző bontsa fel a megállapodását klubunkkal, ezért nem fogunk habozni érvényesíteni a jogainkat" - áll a közleményben.

Az argentinok eddigi szövetségi kapitányát, Edgardo Bauzát hétfőn menesztették, és a legesélyesebbnek tartott Sampaoli szívesen élne a lehetőséggel, az AFA képviselői ezért akarnak Spanyolországban tárgyalni vele.

José Castro Carmona, a klub elnöke kedden közölte, az AFÁ-tól nem érkezett megkeresés hozzájuk, a vezetőedző pedig azt mondta neki, hogy jól érzi magát Sevillában.

Az argentin válogatottnak az elmúlt tizenhárom évben hét szövetségi kapitánya volt, előtte harminc éven át viszont csak öt.

Argentína csak ötödik, pótselejtezős helyen áll a vb-selejtezőkön, egy pontra a negyedik, egyenes kijutást jelentő helytől. Négy forduló van még, ebből három meccsen nem játszhat Lionel Messi. A dolgok jelenlegi állása szerint csak az utolsó, októberi rangadóra térhet vissza.

Sampaoli távozását megkönnyítené, hogy az argentinok ráérnek, a következő selejtező csak augusztus 31-én lesz. Addig a Sevilla-edző simán befejezhetné a szezont a klubjával, majd adott esetben távozhatna, és az egyesületnek is lenne ideje pótolni.

Sőt, a szövetség akár ki is várhat, ugyanis az álmuk - a sajtó szerint - az Atletico-tréner, Diego Simeone megszerzése a posztra. Neki is van élő szerződése a következő szezonra a klubjával, de ki tudja, hogy alakul még ez a szezon. A bajnokságot már nem fogják megnyerni, az évek óta hajszolt Bajnokok Ligájában viszont nagyon is versenyben vannak, szerda este a negyeddöntő első meccsén a Leicester City-t fogadják.

Simeone többször elmondta, szeretne hazája válogatottjának kapitánya lenni, de egyelőre a mindennapos munka jobban vonzza. Viszont a vb már csak egy év, szinte biztosan szerződtetnék akár csak erre az egy évre is, majd újra leülhetne egy klubcsapat padjára. (Index/MTI)