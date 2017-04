97. perces dráma az Inter-Milanon

Kínai tulajdonba került a héten az Inter után a Milan is, a derbi időpontja is kínai, hogy ott is emberi időben tudják élőben nézni, ezért tették szombat fél egyre az Inter-Milan derbit. A teltház így is garantált persze, a színvonal sem gyengébb. Csak az érzés mégsem ugyanaz.

Az első félidőben a játék sem volt rossz, a Milan erősebbnek tűnt, Deulofeu azonnal gólt rúghatott volna, de eltopogta a helyzetet, a kipattanók után meg Bacca nem talált kaput hat méterről.

A Barca-szélső a félidő közepén újra elcselezett egy helyzetet, amit pedig remek sprinttel alakított ki magának, Handanovic leütötte a lábáról a labdát.

A 36. percben vezetést szerzett az Inter: Gagliardini szenzációs 40 méteres labdát tett Candrava elé, akkora gólpassz volt, hogy igazítani sem kellett rajta, centire pontos, a középpályás a lemaradó De Sciglio mellett egy pattanás után az ötösről berúgta a hosszú felsőbe. A 150 millióra tartott Donnarumma kapus is kiléphetett volna.

Közvetlenül a szünet előtt duplázott az Inter. Perisic indult meg a bal oldalon, Icardi mellkassal tette neki vissza a labdát kényszerítőben, a horvát meghúzta, majd tökéletesen középre tette a felérő Icardinak. Rém egyszerű, tökéletes gól volt, mintha körzővel rajzolták volna ezt is. Az argentin gólkirály első gólját szerezte a Milan ellen, a bajnokságban a 21., befogta a góllövőlistát vezető másik argentin, a juvés Higuaint.

Szünetben 2-0-ra ment az Inter, és a második félidőben magabiztosan tartotta az eredményt. A középhátvéd Romagnoli a 83.ban egy közeli, megpattanó talpalással szépített, de igazán az egyenlítés nem volt a Milan játékában.

Csakhogy jó olasz szokás szerint Orsato bíró az ötperces hosszabbításra is ráhúzott még két percet, így a Milan szögletet rúghatott már a 97.-ben.

Handanovic nem jött ki, a labda a másik középhátvédhez, Zapatához csúszott tovább, aki felugorva a lécre rúgta a labdát, ami a vonal mögé pattant úgy 10 centivel. Hál' isten a Serie A-ban van már gólkamera, így Orsato azonnal megerősítette az érzést, a labda bent volt. A meccs 2-2 lett.