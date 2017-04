22 brazil mellé befért egy magyar, mi az?

Az idén a kazah Almati rendezi a futsal-BL négyes döntőjét, a Kairat a 2015-ben egyszer már megnyert címét szerette volna visszaszerezni. A helyszínen izgultuk végig az első meccset, miután pontveszteség nélkül, három győzelemmel bekerültek a legjobbak közé. Erre a sportágra azonban fokozottan igaz a mondás, egy hét különbséggel egészen más eredmények születhetnek.

A legjobb magyar játékos,

Dróth Zoltán egyre több időt kapott a szezonban a hét brazillal felálló sztárcsapatban,

ami azt jelezte: felvette a tempót.

A Kairat tehetős klub, előfordul, hogy ketten-hárman kimaradnak a keretből. Ettől még a brazil edző, Cacau leginkább a brazilokban bízik, és nem jellemző nála, hogy a benevezettek közül mindenki játszat. Nem is forgatta jól a csapatát, ez lett a veszte.

Fotó: uefa.com

A magyar center és csapata hetek óta edzőtáborban készült a meccsre, egyben az egész döntőre, távol a várostól egy erdő közepén. A Final Fourt egyértelműen uralták a brazilok, a négy csapat 56 benevezhető játékosából húszan brazilok és még két edző is. Természetesen van köztük jó néhány honosított is, de a nevek árulkodók.

Ezért is nagy szó, hogy a magyar futsal legalább egy játékossal eljutott erre a szintre, és hogy a válogatott megjelent az előző Eb-n a románok utolsó másodperces legyőzésével. Dróth fejelte azt az emlékezetes gólt.

De vissza a Kairathoz, és a 13-assal játszó Dróthhoz. Valamelyest ők voltak az esélyesebbek, bár a spanyolok is kilencszer játszottak ebben a sorozatban, és 2008-ban meg is nyerték, ráadásul a sportág egyik legjobbja, a portugál Ricardinho is őket erősíti, ő onnan lehet ismerős, hogy az Eurosporton külön válogatás volt a góljaiból, olyanokat csinál a labdával, ami elsőre lehetetlennek látszik.

A spanyolok kapufával kezdtek, erre nagy helyzettel válaszoltak a hazaiak, aztán megszereztek a vezetést. Cabreúva külsővel, a bal szélről lőtt, az egyik védőn megpattant a labda, de ez a 10 ezer tomboló néző örömét természetesen nem csillapította.

A második gólra is megvolt az esély, de nem úgy pattantak a labdát, hogy aztán Ricardinho hírnevéhez méltó gólt szerezhessen.

Élményszámba menő lövőcsel után került helyzetbe, és kegyetlenül a léc alá bombázott.

Fotó: uefa.com

Egy labdaszerzés utáni ellentámadást Igor fejezett be kíméletlen pontossággal, ezzel 2-1 lett Kairatnak, és a félidőre is ennyi maradt.

A fordulás után bekezdtek a spanyolok, kétszer is a szerencse mentette meg a kazahokat, Higiuta kapus kezébe pattant a labda. A név het méltóan a játékos mozgása, extravaganciája hasonlít a kolumbiai elődre, noha ő is brazil. Ricardinho büntetőjénél viszont már nem volt mázlija, a léc alá bombázta a portugál a labdát.

A 44. percben jött el Dróth pillanata, beállította őt a brazil szakvezető, miután a gól előtt Douglas hibázott és szabálytalankodott. Három perc múlva volt is egy szép lefordulása és lövése, de centikkel mellé ment.

1 perc 18 másodperccel a vége előtt egy szöglet után Ortiz a kapufára perdített, onnan azonban a gólvonal mögé ment a labda.

A Kairat pedig már nem tudott kiegyenlíteni, így Dróth nem játszhat első magyarként a BL-döntőben, de egy bronzzal vigasztalódhat, ahogy a csapata.

„A második félidőben nem tudtunk olyan tempóban játszani, kezdtek fáradni a legjobbjaink. Csuriban volt a kezem, fohászkodtam, hogy játsszak, mert érezni lehetett, a mester az alapcsapatában bízik. De így is háromszor pályára küldött. Nagy élmény lett volna ebben a fergeteges hangulatban döntőt játszani, kíváncsi lett volna, mire megyünk a Sporting a 12 hasonló képességű játékosával. Így most a spanyolok tesztelhetik őket. Nagyon jó része lenni ennek a körforgásnak, hogy ilyen játékosok közelében lehetek” - mondta az Indexnek a meccs végén.

Fotó: uefa.com

Dróth volt az egyetlen a fináléban, aki nem az orosz, kazah, spanyol, olasz, portugál vonalhoz tartozott.

Inter FS - Kairat Almaty 3-2 (A döntőben a Sportinggal játszanak)