Ki ez az önző focista az Arsenalban?

Alexis Alejandro Sánchez ügyes fiú, ez senkinek nem újdonság, aki figyelemmel követi az angol bajnokságot, és korábban a Barcelonában is megfordult chilei futballista karrierjét. Őrült nagy gólokat, szenzációs cseleket mutat be hétről hétre, és az angol bajnokság 34. fordulójában is róla szólt az Arsenal-Sunderland-mérkőzés (2-0).

Sánchez rúgta az Arsenal mindkét gólját az angol első osztályból már kiesett Sunderlandnek. Mind a kettőt közvetlenül a kapu előtt szerezte szemfüles módon.

A meccsről már bemutattunk egy érdekes jelenetet, viszont itt egy videó, ami Sánchez ügyességét bizonyítja, meg azt, hogy néha a kevesebb több.

Sánchez rácsavarodik a labdára, és mintha még élvezné is, hogy szívathatja a védőjét, így nem passzol, csak hogy szenvedni lássa ellenfelét, akinek kedden az jutott osztályrészül, hogy védekezze le a chileit.

Inkább a halál, viszont Sánchez kicsit túltolja, többször is passzolhatna, de addig forgolódik, amíg a végén rosszul passzol.