Jetlagben lőttek négyet a magyar U18-asok Kínának

A magyar U18-as válogatott 4–1-re legyőzte Kínát a helyi négycsapatos Panda Kupán. Még Irán és Szlovákia vesznek részt a tornán.

Az első meccsen, az MLSZ.hu beszámolója szerint kissé fáradtan léptek pályára a magyarok, akik csak hétfőn érkeztek Kínába, de tökéletesen kezdtek. Egy perc telt el a kezdő sípszó után, amikor Lakatos elfutott a bal oldalon, az alapvonalig vezette a labdát, és bepasszolt a középen érkező Bolla Bendegúz elé, aki 4 méterről bombázott a léc alá (0–1).

A kínaiak a 13. percben egyenlítettek egy látványos, ollózó mozdulattal szerzett góllal, de a 18. percben újabb magyar találat született: egy bal oldali akció végén Lakatos tette le lövésre a labdát Bévárdi Zsombornak, aki 18 méterről tekert a kapu bal oldalába (1–2).

Aztán másodpercekkel a szünet előtt emberelőnybe kerültek a magyarok egy elkésett becsúszás után, a házigazdák egyik középpályása megkapta második sárga lapját.

A 64. percben Lustyik Levente rossz ütemű becsúszó szerelése is piros lapot ért, így a magyarok is tízen folytatták. A 79. percben a kínai védők bizonytalankodása után Bévárdi Zsombor szerzett labdát a 16-oson belül, önzetlenül Kisari Tiborhoz játszott, aki 9 méterről a léc alá bombázott (1–3). A 80. percben jött a negyedik magyar gól, jobb oldali akció végén Bolla bevezette a 16-oson belülre a labdát, majd éles szögből a jobb alsó sarokba lőtt (1-4).

„Jelentős részében mi uraltuk a meccset, de a kínaiaknak is voltak jó periódusaik, amikor megmutatták, hogy erős csapatuk van. Összességében egységesebben, szervezetebben játszottunk, egyéni képességekben is felülmúltuk az ellenfelet, és ez az eredményben is megmutatkozott. A csapat ismét tett egy pozitív lépést előre, ezen az úton kell tovább haladnunk ahhoz, hogy októberben sikerrel vehessük az Eb-selejtezőt” – mondta az mlsz.hu-nak Marcus Jahn szövetségi edző.

Kína–Magyarország 1–4 (1–2)

Magyarország: Bese Balázs - Krebsz Máté (Kiss Balázs, 70.), Berdó Máté, Schindler Olivér, Kiliti Róbert (Varga Tamás, 78.) - Lustyik Levente, Stoiacovici Dávid - Lakatos István (Kisari Tibor, 46.), Harangozó Bence (Takács Martin, 65.), Bévárdi Zsombor - Bolla Bendegúz

Gólszerző: Bolla (2), Bévárdi, Kisari