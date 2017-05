A fradis Lovrencsics rémisztő sérülést szenvedett a kupadöntőn

A Ferencváros-Vasas Magyar Kupa-döntő rendes játékidejének utolsó percében a fradista Lovrencsics Gergő ütközött a vasasos Murka Benedekkel, ami után rongybabaként elterült a földön. Nem volt szándékos durvaság, de Lovrencsics feje hátrabicsaklott, aztán az arcára esett.

Rögtön lehetett látni, hogy nagy a baj, a játékosok vadul az orvosokért integettek, hamar megérkeztek a mentősök is. Percekig tartott az ápolás, és állt a meccs, közben a játékosok egyre idegesebbek lettek, páran összevesztek, volt olyan vasasos, aki elsírta magát, a Ferencvárosnál többen is a fejüket fogták.

A stadion is elcsendesedett, aztán a tömeg Lovrencsics nevét kezdte el skandálni. Úgy öt-hat percig tartott amíg rögzítették a fejét, majd hordágyon levitték. Akkor nyugodott meg mindenki, amikor Lovrencsics a hordágyon fekve felemelte a kezét és integetett.

Az M4 szerint Lovrencsicset kórházba kellett szállítani, de nem sérült meg a gerince, és koordinált a mozgása.

Tizenegyesekkel győzött a Fradi

A Ferencváros a Budafokot ütötte ki a elődöntőben, a Vasas a Mezőkövesden át érkezett a döntőbe, ahol a Fradi kezdett be az elején, a hatodik percben már egy Kleinheisler-lövést kellett védenie a vasasos Nagynak.

A válogatott Kleinheislernek ezután nem igazán akartak összejönni a dolgok: volt, hogy passz előtt nem nézett fel, és odapasszolt, ahol ember sem volt, máskor egy szem Vasas-védővel szemben vesztette el a labdát az ellenfél térfelén, miközben két másik csapattársa tök üresen árkezett.

A huszadik percben jött az első Vasas-lehetőség, mert Kulcsár lövése kipattant Dibuszról, majd ismétlésből is megpróbálta, viszont ezt is hárította a Ferencváros-kapusa.

Aztán a huszonhatodik percben jött egy szabadrúgás, amit Varga vágott be közel harminc méterről, de ehhez kellett az, hogy a Vasas sorfala teljesen értelmetlenül álljon fel, így Varga simán ellőtte mellettük a labdát, ami pont Nagy előtt pattant fel, és a kapuba. Benne volt azért a kapus is, mert mellényúlt.

Hamar jöhetett volna a második Fradi-gól, perceken belül több helyzetük is volt: Moutari be is talált, de Solymosi bíró nem adta meg, mert előtte Radó ütközött Nagy kapussal, és mindketten összeestek.

A Vasas nem sokszor jutott el az első félidőben a Ferencváros kapujáig, de pár perccel a szünet előtt nem sokon múlt, hogy egyenlítsenek, mert létszámfölényben rohanta le a Fradi-védőket, végül Saglik lőtt, a labdába bravúrral belenyúlt Dibusz, így pattant a lécről a gólvonal elé.

A szünet után közvetlenül már összejött az egyenlítés: Kulcsár tört előre a tizenhatos sarkánál, aztán nagy erővel bombázta a labdát a Fradi kapujába. A Vasas belelendült, a Fradi is ment előre, jó volt a meccs, a hangulat is abszolút rendben volt.

A 66. percben a Vasas meg is fordíthatta volna meg a meccset, mert megint Kulcsár került helyzetbe: kapott egy remek kiugratást, viszont tél méterről leadott lövése elakadt Dibuszban.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

A végére azért elfogyott a lendület, de a 85. percben még volt egy erős lökete Vargának úgy huszonötről, ami a lécet borotválta le. Három perccel később a Vasas nyerhette volna meg a döntőt: Ristevski hozta helyzetbe Murkát a tizenhatoson belül, de a kapu fölé emelt ziccerben.

A 90. percben Lovrencsics Gergő sérülése után sokat állt a játék, és végül a 98. percben fújták le a meccset, jött a hosszabbítás, ami már nem volt különösebben eseménydús meg színvonalas sem, maradt az 1-1 a végéig, így tizenegyesek döntöttek.