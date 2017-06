Dárdai meggyőző volt, ezért nem mentem Angliába

Miután rekordösszegért, 20 millió euróért eladta a Hertha BSC középhátvédjét, Johnny Brooksot, máris rekordáron hajtotta végre csatárigazolását.

David Selke a második helyezett RB Leipzigtől érkezik 8,5 millió euróért. Lipcsében kevesebbet játszott, mint várta. Mindössze 435 perc jutott a szezonban a 22 éves csatárnak, ennyi idő alatt négy gólt lőtt, ebből kettőt épp a Herthának. 4-1-re verte az újonc az Olimpiai Stadionban Dárdai csapatát.

"Nagyon meggyőző volt számomra Dárdai Pál. Ahogy felvázolta, hová szeretne eljutni, milyen csapatot épít lépésről lépésre. Van fantázia benne, és a csapatban is. Anglia nagy kihívás lett volna számomra, onnan is voltak ajánlataim, de miután május közepén találkoztam Dárdaival és a klubigazgató Preetzcel, akkor el is döntöttem: Berlinben a helyem."

Selke mellett a korábbi U21-es csapatból Mitchell Weiser és Niklas Stark már Berlinben van, ez jól jelzi Dárdai szándékát. Selke ott volt a riói olimpián ezüstérmes német válogatottban, amelyik a házigazda Brazíliától kapott ki a döntőben.

Hozzájuk hamarosan csatlakozhatnak azok a fiatalok a berlini utánpótlásból, akikkel a magyar edző bajnokságot nyert 15 éves korukban, és bejutott a 2014-es manchesteri európai döntőbe, ahol harmadik lett.